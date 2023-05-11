Челябинская область попала в топ-15 регионов с самым сильным дефицитом кадров

Челябинцам стало легче остальных искать хорошую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области наблюдается дефицит кадров, один из самых острых в России. Как отметили в пресс-службе сервиса HeadHunter, по этому показателю регион вошел в 15 наименее благополучных.

«В области, согласно данным за апрель, на одну актуальную вакансию приходится всего 2,7 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците. Предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей», — заключили в HeadHunter.

Аналитики сервиса интерпретировали результаты как дефицит, но не острый, который наступает при количестве резюме на вакансию меньше, чем 1,9. В то же время рынок труда в регионе остается рынком соискателя. В итоге область заняла четырнадцатую строку в рейтинге. Следом идет Свердловская область, где на вакансию приходится 2,8 резюме. На верхних позициях расположились Чукотский автономный округ (1,6 резюме), Еврейская автономная (2,2 резюме на вакансию) и Курганская области (2,3 резюме). Также в списке Ивановская, Владимирская, Костромская области и другие субъекты Федерации.

В целом по Уралу, оценили в HeadHunter, сложился дефицит кадров. В среднем на вакансию приходится по три резюме. Лучше всего дела обстоят в ХМАО и Тюменской области (по 3,9 резюме) и ЯНАО (3,2 резюме). В сервисе поиска работы предупредили работодателей о том, что ситуация серьезная, и если конкуренты предприятия размещают вакансии с более выгодными условиями, это может существенно отразиться на кадровой ситуации фирмы.