Волонтеры из курганского казачьего сообщества обнаружили мародера, собиравшего металл в пострадавшем от огня микрорайоне Смолино, а также обнаружили одно возгорание на дачах. Об этом волонтеры сообщили URA.RU.
«Патруль провели в Смолино, СНТ. Выявили одного гражданина из несгоревшего дома, который собирает чермет на сгоревших участках», — рассказали члены казачьего патруля. Также казаки нашли возгорание и вызвали пожарных.
Кроме этого, добровольцы нашли трех собак, бегавших у железнодорожного моста через Тобол. Информацию сообщили в организацию, которая занимается поиском и приютом животных.
Редакция обратилась за комментарием о возможных хищениях металла в полицию. В управлении МВД области пообещали предоставить информацию позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы помогли спасти единственную улицу во время пожара в курганском селе. Житель Шадринска приехал тушить пожар в горевшее село Юлдус.
Казачий патруль выехал на ночную охрану в курганский микрорайон Смолино, пострадавший от пожара
фото: читатели URA.RU
Добровольцы поймали мародера, собиравшего металл на погоревших участках
Волонтеры из курганского казачьего сообщества обнаружили мародера, собиравшего металл в пострадавшем от огня микрорайоне Смолино, а также обнаружили одно возгорание на дачах. Об этом волонтеры сообщили URA.RU. «Патруль провели в Смолино, СНТ. Выявили одного гражданина из несгоревшего дома, который собирает чермет на сгоревших участках», — рассказали члены казачьего патруля. Также казаки нашли возгорание и вызвали пожарных. Кроме этого, добровольцы нашли трех собак, бегавших у железнодорожного моста через Тобол. Информацию сообщили в организацию, которая занимается поиском и приютом животных. Редакция обратилась за комментарием о возможных хищениях металла в полицию. В управлении МВД области пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы помогли спасти единственную улицу во время пожара в курганском селе. Житель Шадринска приехал тушить пожар в горевшее село Юлдус.