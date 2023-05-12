Курганские добровольцы поймали мародера и вызвали пожарных из-за огня. Фото

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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, последствия пожара
Курганцы поймали мародера в сгоревшем микрорайоне Фото:
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Волонтеры из курганского казачьего сообщества обнаружили мародера, собиравшего металл в пострадавшем от огня микрорайоне Смолино, а также обнаружили одно возгорание на дачах. Об этом волонтеры сообщили URA.RU.

«Патруль провели в Смолино, СНТ. Выявили одного гражданина из несгоревшего дома, который собирает чермет на сгоревших участках», — рассказали члены казачьего патруля. Также казаки нашли возгорание и вызвали пожарных.

Кроме этого, добровольцы нашли трех собак, бегавших у железнодорожного моста через Тобол. Информацию сообщили в организацию, которая занимается поиском и приютом животных.

Редакция обратилась за комментарием о возможных хищениях металла в полицию. В управлении МВД области пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы помогли спасти единственную улицу во время пожара в курганском селе. Житель Шадринска приехал тушить пожар в горевшее село Юлдус.

Казачий патруль выехал на ночную охрану в курганский микрорайон Смолино, пострадавший от пожара
Казачий патруль выехал на ночную охрану в курганский микрорайон Смолино, пострадавший от пожара
Добровольцы поймали мародера, собиравшего металл на погоревших участках
Добровольцы поймали мародера, собиравшего металл на погоревших участках

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Волонтеры из курганского казачьего сообщества обнаружили мародера, собиравшего металл в пострадавшем от огня микрорайоне Смолино, а также обнаружили одно возгорание на дачах. Об этом волонтеры сообщили URA.RU. «Патруль провели в Смолино, СНТ. Выявили одного гражданина из несгоревшего дома, который собирает чермет на сгоревших участках», — рассказали члены казачьего патруля. Также казаки нашли возгорание и вызвали пожарных. Кроме этого, добровольцы нашли трех собак, бегавших у железнодорожного моста через Тобол. Информацию сообщили в организацию, которая занимается поиском и приютом животных. Редакция обратилась за комментарием о возможных хищениях металла в полицию. В управлении МВД области пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы помогли спасти единственную улицу во время пожара в курганском селе. Житель Шадринска приехал тушить пожар в горевшее село Юлдус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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