Курганцы поймали мародера в сгоревшем микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Волонтеры из курганского казачьего сообщества обнаружили мародера, собиравшего металл в пострадавшем от огня микрорайоне Смолино, а также обнаружили одно возгорание на дачах. Об этом волонтеры сообщили URA.RU.

«Патруль провели в Смолино, СНТ. Выявили одного гражданина из несгоревшего дома, который собирает чермет на сгоревших участках», — рассказали члены казачьего патруля. Также казаки нашли возгорание и вызвали пожарных.

Кроме этого, добровольцы нашли трех собак, бегавших у железнодорожного моста через Тобол. Информацию сообщили в организацию, которая занимается поиском и приютом животных.

Редакция обратилась за комментарием о возможных хищениях металла в полицию. В управлении МВД области пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы помогли спасти единственную улицу во время пожара в курганском селе. Житель Шадринска приехал тушить пожар в горевшее село Юлдус.

Казачий патруль выехал на ночную охрану в курганский микрорайон Смолино, пострадавший от пожара фото: читатели URA.RU