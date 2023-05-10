Добровольцы помогли спасти единственную улицу в сгоревшем курганском селе

10 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Улицу Восточная в селе Юлдус от огня спасали добровольцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Житель Шадринска Курганской области Рамис Давлетчин помог отстоять от огня единственную улицу в селе Юлдус, пострадавшем от пожара. Об этом URA.RU рассказал сам Давлетчин. «Мне сообщили, что загорелась деревня. Я сам вырос в Юлдусе, сейчас родители проживают в деревне. Поехали с родственником туда. Дорога уже была закрыта, пришлось проезжать другими путями, по полям. Заехал в деревню, вижу, что огонь начал подходить к нашему дому. Мы начали тушить. Хозяев домов в деревне уже не было, эвакуировались. Пришлось всю улицу спасать. Мы тушили, где-то лопатами подкапывали, потом патрулировали по окраинам: где горит, где огонь разгорается, там тушили либо сообщали пожарным и показывали им места», — рассказал Давлетчин. По словам собеседника, добровольцы находились в деревне вечером и в ночь на 8 мая. Они помогли отстоять улицу Восточная. «Если бы мы не приехали вовремя, то загорелась наша улица, огонь дошел бы до соседней деревни. У нас одна улица соединяет два села — Юлдус и Могилево», — уточнил Давлетчин. Ранее URA.RU писало, что жители села Юлдус потеряли жилье во время крупного пожара и с ужасом вспоминают, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт. Также погорельцы села рассказали о погибших (семь человек) и пострадавших в пожарах земляках. 10 мая в селе Юлдус члены правительства Курганской области рассказали, какая помощь и в какие сроки будет оказана погорельцам из Шадринского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Шадринска Курганской области Рамис Давлетчин помог отстоять от огня единственную улицу в селе Юлдус, пострадавшем от пожара. Об этом URA.RU рассказал сам Давлетчин. «Мне сообщили, что загорелась деревня. Я сам вырос в Юлдусе, сейчас родители проживают в деревне. Поехали с родственником туда. Дорога уже была закрыта, пришлось проезжать другими путями, по полям. Заехал в деревню, вижу, что огонь начал подходить к нашему дому. Мы начали тушить. Хозяев домов в деревне уже не было, эвакуировались. Пришлось всю улицу спасать. Мы тушили, где-то лопатами подкапывали, потом патрулировали по окраинам: где горит, где огонь разгорается, там тушили либо сообщали пожарным и показывали им места», — рассказал Давлетчин. По словам собеседника, добровольцы находились в деревне вечером и в ночь на 8 мая. Они помогли отстоять улицу Восточная. «Если бы мы не приехали вовремя, то загорелась наша улица, огонь дошел бы до соседней деревни. У нас одна улица соединяет два села — Юлдус и Могилево», — уточнил Давлетчин. Ранее URA.RU писало, что жители села Юлдус потеряли жилье во время крупного пожара и с ужасом вспоминают, как огненные смерчи взяли в кольцо населенный пункт. Также погорельцы села рассказали о погибших (семь человек) и пострадавших в пожарах земляках. 10 мая в селе Юлдус члены правительства Курганской области рассказали, какая помощь и в какие сроки будет оказана погорельцам из Шадринского района.