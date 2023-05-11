В районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В некоторых частях Курганской области введен чрезвычайный уровень пожароопасности
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
«11-13 мая в юго-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная [пожароопасность] (5 класс). В остальных районах высокая пожарная опасность (4 класс)», — указано на сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули. В связи с прошедшими масштабными пожарами в регионе усилили работу патрульных групп.
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