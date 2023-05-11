11 мая 2023

В районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
В некоторых частях Курганской области введен чрезвычайный уровень пожароопасности Фото:
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В юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«11-13 мая в юго-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная [пожароопасность] (5 класс). В остальных районах высокая пожарная опасность (4 класс)», — указано на сайте ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули. В связи с прошедшими масштабными пожарами в регионе усилили работу патрульных групп.

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В юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «11-13 мая в юго-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная [пожароопасность] (5 класс). В остальных районах высокая пожарная опасность (4 класс)», — указано на сайте ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули. В связи с прошедшими масштабными пожарами в регионе усилили работу патрульных групп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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