В Тюмени появилась еще одна площадка для агитации за губернатора

12 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 12 мая «Единая Россия» открыла первый в УрФО Штаб общественной поддержки (ШОП). Об этом URA.RU рассказали в реготделении партии. По информации источника агентства в политической элите региона, ШОП будет использоваться в том числе для агитации за главу региона Александра Моора перед губернаторскими выборами-2023. «Штаб общественной поддержки „Единой России“ открылся в Тюмени. На этой площадке, которая стала первой в Уральском федеральном округе, будут проходить важные мероприятия с участием молодежи, некоммерческих организаций и общественных объединений», — рассказали в партии. «ШОП, в том числе, будет выполнять роль площадки для формирования позитивного имиджа Моора перед выборами. Не случайно он открывается через день, после того как Владимир Путин поддержал выдвижение тюменского губернатора на новый срок. Это будет не прямая агитация, а скорее нативная», — отметил инсайдер. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Пока об участии в кампании заявили только Моор (ЕР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).

В Тюмени 12 мая «Единая Россия» открыла первый в УрФО Штаб общественной поддержки (ШОП). Об этом URA.RU рассказали в реготделении партии. По информации источника агентства в политической элите региона, ШОП будет использоваться в том числе для агитации за главу региона Александра Моора перед губернаторскими выборами-2023. «Штаб общественной поддержки „Единой России“ открылся в Тюмени. На этой площадке, которая стала первой в Уральском федеральном округе, будут проходить важные мероприятия с участием молодежи, некоммерческих организаций и общественных объединений», — рассказали в партии. «ШОП, в том числе, будет выполнять роль площадки для формирования позитивного имиджа Моора перед выборами. Не случайно он открывается через день, после того как Владимир Путин поддержал выдвижение тюменского губернатора на новый срок. Это будет не прямая агитация, а скорее нативная», — отметил инсайдер. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Пока об участии в кампании заявили только Моор (ЕР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).