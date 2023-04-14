Главный эсер Тюмени поборется за пост губернатора

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин принял решение о выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.
«Пискайкин пойдет на выборы губернатора. Эсеры замерили рейтинг и считают, что кандидат может показать хороший результат», — рассказал инсайдер. На выборах 2018 года Пискайкин набрал 5,77% голосов, заняв последнее место.
В реготделение СРЗП направлен запрос о комментарии. Ответ на него ожидается.
Выборы главы региона пройдут на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 10 сентября. Пока никто из потенциальных кандидатов, включая действующего губернатора Александра Моора, официально не заявил об участии в выборах.
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