Главный эсер Тюмени поборется за пост губернатора

Эсер Владимир Пискайкин выдвинется в кандидаты губернатора Тюменской области

14 апреля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин постарается улучшить результат 2018 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин принял решение о выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Пискайкин пойдет на выборы губернатора. Эсеры замерили рейтинг и считают, что кандидат может показать хороший результат», — рассказал инсайдер. На выборах 2018 года Пискайкин набрал 5,77% голосов, заняв последнее место. В реготделение СРЗП направлен запрос о комментарии. Ответ на него ожидается. Выборы главы региона пройдут на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 10 сентября. Пока никто из потенциальных кандидатов, включая действующего губернатора Александра Моора, официально не заявил об участии в выборах.

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин принял решение о выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Пискайкин пойдет на выборы губернатора. Эсеры замерили рейтинг и считают, что кандидат может показать хороший результат», — рассказал инсайдер. На выборах 2018 года Пискайкин набрал 5,77% голосов, заняв последнее место. В реготделение СРЗП направлен запрос о комментарии. Ответ на него ожидается. Выборы главы региона пройдут на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 10 сентября. Пока никто из потенциальных кандидатов, включая действующего губернатора Александра Моора, официально не заявил об участии в выборах.