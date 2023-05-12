Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы в Турции

Песков: Россия не вмешивается в выборы в Турции

12 мая 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Россия дорожит отношениями с Турцией и не вмешивается в процесс президентских выборов Фото: Официальный сайт Президента России Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в процесс выборов в Турции, так как Москва дорожит сложившимся уровнем двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы других государств. Мы весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турцией, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Эта позиция нам импонирует», — заявил Песков. Он напомнил также историю с обвинениями в адрес России о вмешательстве в выборы в США, которые не подтвердились. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. URA.RU собирало всю необходимую информацию о главных кандидатах на пост президента страны.

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в процесс выборов в Турции, так как Москва дорожит сложившимся уровнем двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы других государств. Мы весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турцией, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Эта позиция нам импонирует», — заявил Песков. Он напомнил также историю с обвинениями в адрес России о вмешательстве в выборы в США, которые не подтвердились. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. URA.RU собирало всю необходимую информацию о главных кандидатах на пост президента страны.