Два депутата подверглись пиар-атаке на выборах в Екатеринбурге, подано заявление в МВД. Фото

12 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Татьяна Вяткина выдвинулась на праймериз в округе №4, ее, как и Журавлеву, поддерживает мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два депутата гордумы Екатеринбурга — Татьяна Вяткина и Александра Журавлева (обе — директоры школ) — подверглись пиар-атаке на праймериз «Единой России». Утром 12 мая в почтовых ящиках Верх-Исетского района появились газеты с жесткой критикой кандидатов. Тираж газеты — 120 тысяч экземпляров. Она вышла под брендом КПРФ «Свердловская правда». Главным редактором назван другой депутат гордумы Роман Ступников, соратник секретаря облисполкома КПРФ Александра Ивачева. Сам Ивачев, по данным URA.RU, недавно заключивший предвыборную сделку с мэрией, от газеты открестился. «Кто-то захотел прикрыться именем партии в своих корыстных целях. Мы не стесняемся писать критику о чиновниках, но только достоверную и не переходящую на личности. Соответствующие заявления поданы в полицию. Надеюсь, авторов установят», — сказал URA.RU политик. Авторы газеты «прошлись» по управленческим качествам Вяткиной и Журавлевой, опубликовали негативные «отзывы» об их школах, а также о якобы принадлежащей Журавлевой недвижимости. Журавлеву и Вяткину ранее с подачи мэрии согласовал губернатор Евгений Куйвашев — в округах №13 и №4 соответственно. Основные подозрения администраторов предвыборной кампании пали на штаб еще одного действующего депутата — лидера думской фракции ЕР Иры Овчинниковой. Она, сенсационно не согласованная главой региона, выдвинулась против Вяткиной. Считается, что Овчинникову поддерживает антимэрская команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Оперативно дозвониться до Иры Овчинниковой не удалось. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два депутата гордумы Екатеринбурга — Татьяна Вяткина и Александра Журавлева (обе — директоры школ) — подверглись пиар-атаке на праймериз «Единой России». Утром 12 мая в почтовых ящиках Верх-Исетского района появились газеты с жесткой критикой кандидатов. Тираж газеты — 120 тысяч экземпляров. Она вышла под брендом КПРФ «Свердловская правда». Главным редактором назван другой депутат гордумы Роман Ступников, соратник секретаря облисполкома КПРФ Александра Ивачева. Сам Ивачев, по данным URA.RU, недавно заключивший предвыборную сделку с мэрией, от газеты открестился. «Кто-то захотел прикрыться именем партии в своих корыстных целях. Мы не стесняемся писать критику о чиновниках, но только достоверную и не переходящую на личности. Соответствующие заявления поданы в полицию. Надеюсь, авторов установят», — сказал URA.RU политик. Авторы газеты «прошлись» по управленческим качествам Вяткиной и Журавлевой, опубликовали негативные «отзывы» об их школах, а также о якобы принадлежащей Журавлевой недвижимости. Журавлеву и Вяткину ранее с подачи мэрии согласовал губернатор Евгений Куйвашев — в округах №13 и №4 соответственно. Основные подозрения администраторов предвыборной кампании пали на штаб еще одного действующего депутата — лидера думской фракции ЕР Иры Овчинниковой. Она, сенсационно не согласованная главой региона, выдвинулась против Вяткиной. Считается, что Овчинникову поддерживает антимэрская команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Оперативно дозвониться до Иры Овчинниковой не удалось.