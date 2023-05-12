В Челябинской области за пять лет снизилось количество алкоголиков

Ирина Гехт отметила снижение количества пациентов с алкоголизмом в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за пять лет снизилось количество злоупотребляющих алкоголем на 38,4%. Об этом 12 мая в своих социальных сетях сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«Если смотреть динамику последних пяти лет (первый квартал каждого года), то злоупотреблять алкоголем в нашем регионе стали реже. Первичная заболеваемость алкопатологией с 2018 по 2022 годы снизилась на 1 213 человек — это 38,4%. В том числе пациенты с алкогольными психозами, алкоголизмом и те, у кого медики констатировали пагубное употребление алкоголя», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Гехт уточнила, что в первом квартале 2023 года количество пациентов с алкогольной патологией в регионе 23 318 человек, что больше на 0,9% по сравнению с прошлым годом. По данным Минздрава России, из них у 1 682 человек наблюдаются алкогольные психозы, у 20 387 человек диагностирован алкоголизм, у 1 249 человек медики констатируют пагубное употребление алкоголя. Кроме того, первичную заболеваемость алкопатологией за этот период диагностировали у 521 пациента.

По мнению первого замгубрнатора, в борьбе с алкоголизмом помогает развитая спортивная инфраструктура. Челябинская область активно работает в этом направлении: ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и спортивных площадок.