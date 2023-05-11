11 мая 2023

Спортсмен из ХМАО избил свою мать шваброй

© Служба новостей «URA.RU»
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За содеянное мужчине грозит до 2 лет тюрьмы Фото:

В отношении спортсмена из Лангепаса (ХМАО) возбудили уголовное дело за то, что он избил свою 60-летнюю мать шваброй. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Женщина обратилась в полицию, сообщив о побоях. После проведения экспертизы установлено, что в результате побоев она получила легкий вред здоровья. В отношении ее 30-летнего сына возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник знакомый с ситуацией, семейный конфликт разгорелся после того, как мужчина не нашел пакет с насваем. Он начал кричать, а потом нанес женщине несколько ударов.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в убийстве собственной матери. Мужчина избил родительницу битой и ушел гулять. А когда вернулся, женщина была мертва.

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В отношении спортсмена из Лангепаса (ХМАО) возбудили уголовное дело за то, что он избил свою 60-летнюю мать шваброй. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Женщина обратилась в полицию, сообщив о побоях. После проведения экспертизы установлено, что в результате побоев она получила легкий вред здоровья. В отношении ее 30-летнего сына возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник знакомый с ситуацией, семейный конфликт разгорелся после того, как мужчина не нашел пакет с насваем. Он начал кричать, а потом нанес женщине несколько ударов. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в убийстве собственной матери. Мужчина избил родительницу битой и ушел гулять. А когда вернулся, женщина была мертва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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