Спортсмен из ХМАО избил свою мать шваброй

12 мая 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

За содеянное мужчине грозит до 2 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношении спортсмена из Лангепаса (ХМАО) возбудили уголовное дело за то, что он избил свою 60-летнюю мать шваброй. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Женщина обратилась в полицию, сообщив о побоях. После проведения экспертизы установлено, что в результате побоев она получила легкий вред здоровья. В отношении ее 30-летнего сына возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник знакомый с ситуацией, семейный конфликт разгорелся после того, как мужчина не нашел пакет с насваем. Он начал кричать, а потом нанес женщине несколько ударов. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в убийстве собственной матери. Мужчина избил родительницу битой и ушел гулять. А когда вернулся, женщина была мертва.

В отношении спортсмена из Лангепаса (ХМАО) возбудили уголовное дело за то, что он избил свою 60-летнюю мать шваброй. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Женщина обратилась в полицию, сообщив о побоях. После проведения экспертизы установлено, что в результате побоев она получила легкий вред здоровья. В отношении ее 30-летнего сына возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник знакомый с ситуацией, семейный конфликт разгорелся после того, как мужчина не нашел пакет с насваем. Он начал кричать, а потом нанес женщине несколько ударов. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в убийстве собственной матери. Мужчина избил родительницу битой и ушел гулять. А когда вернулся, женщина была мертва.