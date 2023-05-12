В клане главного свердловского вора в законе начался раскол

Соратники вора в законе Гии Свердловского проводят тайные встречи за его спиной

12 мая 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Члены клана Гии Свердловского отказались от криминального пути, считает источник Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Члены клана вора в законе Гии Свердловского усиливают свое влияние среди соратников, стремясь перетянуть на себя часть «империи» бывшего лидера криминального мира. При этом они намерены остаться в правовом поле и не пересекать черту закона. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «У Гии давно появились конкуренты, которые до сих пор не заявляли о себе. На сегодняшний день считается, что ярких недоброжелателей, как минимум, трое. Все они претенденты на место Гии, хотят авторитета и влияния в своих кругах, хотя не достигли ничего, достойного уважения», — рассказал источник. По его словам, члены клана Гии за его спиной проводят разговоры с единомышленниками и договариваются о совместных делах. Предположительно, эти дела связаны с открытием малого бизнеса, однако в какой сфере — пока неизвестно. Собеседник URA.RU подчеркнул, что жизнь Гии и его сторонников больше не связана с криминалом. «Не знаю, кто и что совершал в прошлом, но сейчас все отошли от дел, никакого криминала», — подчеркнул собеседник агентства. В распоряжении URA.RU нет контактов Гии Свердловского или людей из его окружения. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

Члены клана вора в законе Гии Свердловского усиливают свое влияние среди соратников, стремясь перетянуть на себя часть «империи» бывшего лидера криминального мира. При этом они намерены остаться в правовом поле и не пересекать черту закона. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «У Гии давно появились конкуренты, которые до сих пор не заявляли о себе. На сегодняшний день считается, что ярких недоброжелателей, как минимум, трое. Все они претенденты на место Гии, хотят авторитета и влияния в своих кругах, хотя не достигли ничего, достойного уважения», — рассказал источник. По его словам, члены клана Гии за его спиной проводят разговоры с единомышленниками и договариваются о совместных делах. Предположительно, эти дела связаны с открытием малого бизнеса, однако в какой сфере — пока неизвестно. Собеседник URA.RU подчеркнул, что жизнь Гии и его сторонников больше не связана с криминалом. «Не знаю, кто и что совершал в прошлом, но сейчас все отошли от дел, никакого криминала», — подчеркнул собеседник агентства. В распоряжении URA.RU нет контактов Гии Свердловского или людей из его окружения. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.