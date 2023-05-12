Пригожин: до взятия Бахмута осталось зачистить 20 зданий

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на видео заявил, что Бахмут (Артемовск) практически взят. Он уточнил, что осталось зачистить 20 зданий. Видео опубликовал сам Пригожин.
«Мы дальше продолжаем штурмовать гнездо в Бахмуте. Сегодня за ночь мы взяли еще одно здание. С утра заняли еще несколько следующих подъездов. Нам осталось около 20 зданий, и Бахмут будет полностью взят», — сказал Пригожин на видео в своем telegram-канале. Он добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
Ранее Пригожин сообщал, что до взятия Бахмут осталось 220 метров, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, занято 68,5 тысячи квадратных метров территории города.
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