Тюменцам раскрыли самые выгодные профессии в зоне СВО

Самую высокую зарплату в зоне СВО предлагают тюменским контрактникам, которые будут трудиться заместителями командиров взводов (от 242 тысяч рублей в месяц), а самую низкую — стрелкам, причем последние будут получать меньше, чем повара или водители. Такая информация представлена в буклете тюменского пункта отбора на военную службу по контракту.
«Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Заместитель командира взвода-командир отделения — от 242 тысяч рублей в месяц», — говорится в материалах тюменского пункта отбора контрактников.
В буклете представлены и зарплаты для других категорий военных. А именно:
- командир отделения — от 232 000;
- инструктор штаба, начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 000;
- старший телефонист — от 219 000;
- старший сапер, старший водитель-электрик — от 216 000;
- пулеметчик, гранатометчик, повар, водитель — от 211 000;
- стрелок — от 204 000.
Контракты заключаются на сроки в один, три года или на пять лет. Подать заявки на вступление в ряды военнослужащих можно как лично, так и онлайн.
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