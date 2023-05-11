11 мая 2023

Тюменцам раскрыли самые выгодные профессии в зоне СВО

Самые высокие зарплаты в зоне СВО обещают тюменцам, которые будут замами командиров взводов
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Больше всех будут получать замы командиров взводов, а меньше всех — стрелки Фото:

Самую высокую зарплату в зоне СВО предлагают тюменским контрактникам, которые будут трудиться заместителями командиров взводов (от 242 тысяч рублей в месяц), а самую низкую — стрелкам, причем последние будут получать меньше, чем повара или водители. Такая информация представлена в буклете тюменского пункта отбора на военную службу по контракту.

«Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Заместитель командира взвода-командир отделения — от 242 тысяч рублей в месяц», — говорится в материалах тюменского пункта отбора контрактников.

В буклете представлены и зарплаты для других категорий военных. А именно:

  • командир отделения — от 232 000;
  • инструктор штаба, начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 000;
  • старший телефонист — от 219 000;
  • старший сапер, старший водитель-электрик — от 216 000;
  • пулеметчик, гранатометчик, повар, водитель — от 211 000;
  • стрелок — от 204 000.

Контракты заключаются на сроки в один, три года или на пять лет. Подать заявки на вступление в ряды военнослужащих можно как лично, так и онлайн.

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Самую высокую зарплату в зоне СВО предлагают тюменским контрактникам, которые будут трудиться заместителями командиров взводов (от 242 тысяч рублей в месяц), а самую низкую — стрелкам, причем последние будут получать меньше, чем повара или водители. Такая информация представлена в буклете тюменского пункта отбора на военную службу по контракту. «Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Заместитель командира взвода-командир отделения — от 242 тысяч рублей в месяц», — говорится в материалах тюменского пункта отбора контрактников. В буклете представлены и зарплаты для других категорий военных. А именно: Контракты заключаются на сроки в один, три года или на пять лет. Подать заявки на вступление в ряды военнослужащих можно как лично, так и онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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