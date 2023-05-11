Тюменцам раскрыли самые выгодные профессии в зоне СВО

Самые высокие зарплаты в зоне СВО обещают тюменцам, которые будут замами командиров взводов

12 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Больше всех будут получать замы командиров взводов, а меньше всех — стрелки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самую высокую зарплату в зоне СВО предлагают тюменским контрактникам, которые будут трудиться заместителями командиров взводов (от 242 тысяч рублей в месяц), а самую низкую — стрелкам, причем последние будут получать меньше, чем повара или водители. Такая информация представлена в буклете тюменского пункта отбора на военную службу по контракту. «Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Заместитель командира взвода-командир отделения — от 242 тысяч рублей в месяц», — говорится в материалах тюменского пункта отбора контрактников. В буклете представлены и зарплаты для других категорий военных. А именно: командир отделения — от 232 000;

инструктор штаба, начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 000;

старший телефонист — от 219 000;

старший сапер, старший водитель-электрик — от 216 000;

пулеметчик, гранатометчик, повар, водитель — от 211 000;

стрелок — от 204 000. Контракты заключаются на сроки в один, три года или на пять лет. Подать заявки на вступление в ряды военнослужащих можно как лично, так и онлайн.

Самую высокую зарплату в зоне СВО предлагают тюменским контрактникам, которые будут трудиться заместителями командиров взводов (от 242 тысяч рублей в месяц), а самую низкую — стрелкам, причем последние будут получать меньше, чем повара или водители. Такая информация представлена в буклете тюменского пункта отбора на военную службу по контракту. «Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Заместитель командира взвода-командир отделения — от 242 тысяч рублей в месяц», — говорится в материалах тюменского пункта отбора контрактников. В буклете представлены и зарплаты для других категорий военных. А именно: Контракты заключаются на сроки в один, три года или на пять лет. Подать заявки на вступление в ряды военнослужащих можно как лично, так и онлайн.