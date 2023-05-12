SHOT: Мужчина впал в кому после выпитого пива

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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Мужчину доставили в реанимацию из-за выпитого пива, сообщает SHOT Фото:

Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива. Об этом сообщает SHOT. У него диагностировали аспирационную пневмонию.

«Москвич впал в кому после пива. Он выпил стакан разливного», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Там уточнили, что мужчина купил бутылку пива в местном алкогольном магазине. Выпив содержимое, он лег спать, но не проснулся.

Мать мужчины нашла его утром без сознания. Его экстренно доставили в реанимацию. Сейчас мужчина находится в состоянии комы на аппарате ИВЛ. Предварительный диагноз врачей: аспирационная пневмония.

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Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива. Об этом сообщает SHOT. У него диагностировали аспирационную пневмонию. «Москвич впал в кому после пива. Он выпил стакан разливного», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Там уточнили, что мужчина купил бутылку пива в местном алкогольном магазине. Выпив содержимое, он лег спать, но не проснулся. Мать мужчины нашла его утром без сознания. Его экстренно доставили в реанимацию. Сейчас мужчина находится в состоянии комы на аппарате ИВЛ. Предварительный диагноз врачей: аспирационная пневмония.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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