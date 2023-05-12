12 мая 2023

В Кургане со стелы отвалился герб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусный вокзал и виды города. Курган, стела, лето, автобус, пассажиры, город курган, стелла, курган
В Кургане разрушается стела Фото:

Жители Кургана заметили, что со стелы в районе остановки «Поворот на Пригородный» отпал герб. Об этом один из курганцев написал на сайте «Обратись». Другие горожане сообщили о случившемся в соцсетях.

«Отпал герб со стелы на въезде в Курган. Прошу отремонтировать», — говорится в обращении горожанина.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана указали в ответе, опубликованном 12 мая на портале «Обратись», что возможность ремонта стелы уже рассматривается. По информации ведомства работы запланированы на 2023 год.

Со стелы на въезде в Курган отпал герб
Со стелы на въезде в Курган отпал герб

Ранее URA.RU писало, что в Кургане депутаты гордумы обратились к мэрии с предложением восстановить на новом месте стелу «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году в Заозерном микрорайоне.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана заметили, что со стелы в районе остановки «Поворот на Пригородный» отпал герб. Об этом один из курганцев написал на сайте «Обратись». Другие горожане сообщили о случившемся в соцсетях. «Отпал герб со стелы на въезде в Курган. Прошу отремонтировать», — говорится в обращении горожанина. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана указали в ответе, опубликованном 12 мая на портале «Обратись», что возможность ремонта стелы уже рассматривается. По информации ведомства работы запланированы на 2023 год. Ранее URA.RU писало, что в Кургане депутаты гордумы обратились к мэрии с предложением восстановить на новом месте стелу «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году в Заозерном микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...