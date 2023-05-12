В Кургане со стелы отвалился герб. Фото

13 мая 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

В Кургане разрушается стела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана заметили, что со стелы в районе остановки «Поворот на Пригородный» отпал герб. Об этом один из курганцев написал на сайте «Обратись». Другие горожане сообщили о случившемся в соцсетях. «Отпал герб со стелы на въезде в Курган. Прошу отремонтировать», — говорится в обращении горожанина. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана указали в ответе, опубликованном 12 мая на портале «Обратись», что возможность ремонта стелы уже рассматривается. По информации ведомства работы запланированы на 2023 год. Со стелы на въезде в Курган отпал герб Фото с портала «Обратись» Ранее URA.RU писало, что в Кургане депутаты гордумы обратились к мэрии с предложением восстановить на новом месте стелу «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году в Заозерном микрорайоне.

Жители Кургана заметили, что со стелы в районе остановки «Поворот на Пригородный» отпал герб. Об этом один из курганцев написал на сайте «Обратись». Другие горожане сообщили о случившемся в соцсетях. «Отпал герб со стелы на въезде в Курган. Прошу отремонтировать», — говорится в обращении горожанина. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана указали в ответе, опубликованном 12 мая на портале «Обратись», что возможность ремонта стелы уже рассматривается. По информации ведомства работы запланированы на 2023 год. Ранее URA.RU писало, что в Кургане депутаты гордумы обратились к мэрии с предложением восстановить на новом месте стелу «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году в Заозерном микрорайоне.