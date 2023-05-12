Жители Кургана заметили, что со стелы в районе остановки «Поворот на Пригородный» отпал герб. Об этом один из курганцев написал на сайте «Обратись». Другие горожане сообщили о случившемся в соцсетях.
«Отпал герб со стелы на въезде в Курган. Прошу отремонтировать», — говорится в обращении горожанина.
Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана указали в ответе, опубликованном 12 мая на портале «Обратись», что возможность ремонта стелы уже рассматривается. По информации ведомства работы запланированы на 2023 год.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане депутаты гордумы обратились к мэрии с предложением восстановить на новом месте стелу «Слава народу — победителю!». Сооружение демонтировали в 2016 году в Заозерном микрорайоне.
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