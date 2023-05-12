Под Курганом загорелся трактор

13 мая 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганом горел трактор «Кировец» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Недалеко от Кургана возле поселка Южный в районе Лукино загорелся трактор. Об этом сообщил URA.RU очевидец с места событий. «Были слышны хлопки, валил густой дым. Пожарные машины прибыли на возгорание в районе Лукино», — рассказал местный житель. В МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе Лукино горел трактор «Кировец». По информации ведомства, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Недалеко от Кургана возле поселка Южный в районе Лукино загорелся трактор. Об этом сообщил URA.RU очевидец с места событий. «Были слышны хлопки, валил густой дым. Пожарные машины прибыли на возгорание в районе Лукино», — рассказал местный житель. В МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе Лукино горел трактор «Кировец». По информации ведомства, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.