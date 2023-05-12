Под Курганом загорелся трактор

Рядом с Курганом горел трактор «Кировец»
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Недалеко от Кургана возле поселка Южный в районе Лукино загорелся трактор. Об этом сообщил URA.RU очевидец с места событий.
«Были слышны хлопки, валил густой дым. Пожарные машины прибыли на возгорание в районе Лукино», — рассказал местный житель.
В МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе Лукино горел трактор «Кировец». По информации ведомства, площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
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