12 мая 2023

Под Курганом загорелся трактор

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с Курганом горел трактор «Кировец» Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Недалеко от Кургана возле поселка Южный в районе Лукино загорелся трактор. Об этом сообщил URA.RU очевидец с места событий.

«Были слышны хлопки, валил густой дым. Пожарные машины прибыли на возгорание в районе Лукино», — рассказал местный житель.

В МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе Лукино горел трактор «Кировец». По информации ведомства, площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

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Недалеко от Кургана возле поселка Южный в районе Лукино загорелся трактор. Об этом сообщил URA.RU очевидец с места событий. «Были слышны хлопки, валил густой дым. Пожарные машины прибыли на возгорание в районе Лукино», — рассказал местный житель. В МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе Лукино горел трактор «Кировец». По информации ведомства, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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