Пользователей Twitter рассмешил забор, который финские пограничники построили на границе с Россией. Фото

13 мая 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Пользователи считают, что забор на границе в Россией выглядит легким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи Twitter с иронией отреагировали на установку забора на границе с Россией. Фотографии стены, которую начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны, опубликовала пограничная служба Финляндии. Уточняется, что на заборе появится колючая проволока, работы полностью планируют завершить летом. «Выглядит довольно хлипко, даже если есть заграждение из колючей проволоки, если сравнивать с опытом в Беларуси. Я думаю, что дыра придет с инструментами хозяйственного магазина в кратчайшие сроки», — написала пользователь соцсети Эркки Панула. «Детский забор. Уровень собачьего парка», — отметил другой пользователь. «Я надеюсь, что вы не заплатили больше 1 евро / 1 км за этот забор, потому что этот забор для курицы больше не стоит!!!», — заявила Сами Хяминахо. «Он выглядит немного легким по сравнению с польскими и литовскими заборами», — написал в Twitter ПасиКар. «Дерьмовый забор выглядит не совсем так, как было обещано. Кто был генеральным подрядчиком этого проекта?» — написал еще один интернет-пользователь. Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии запросило 6 миллионов евро в дополнительном бюджете, чтобы построить новый пилотный участок заграждения на границе с Россией. Уточнялось, что в проект войдет ограждение и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Пограничные службы заявили, что длина физического барьера будет составлять не менее 260 километров. Соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter с иронией отреагировали на установку забора на границе с Россией. Фотографии стены, которую начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны, опубликовала пограничная служба Финляндии. Уточняется, что на заборе появится колючая проволока, работы полностью планируют завершить летом. «Выглядит довольно хлипко, даже если есть заграждение из колючей проволоки, если сравнивать с опытом в Беларуси. Я думаю, что дыра придет с инструментами хозяйственного магазина в кратчайшие сроки», — написала пользователь соцсети Эркки Панула. «Детский забор. Уровень собачьего парка», — отметил другой пользователь. «Я надеюсь, что вы не заплатили больше 1 евро / 1 км за этот забор, потому что этот забор для курицы больше не стоит!!!», — заявила Сами Хяминахо. «Он выглядит немного легким по сравнению с польскими и литовскими заборами», — написал в Twitter ПасиКар. «Дерьмовый забор выглядит не совсем так, как было обещано. Кто был генеральным подрядчиком этого проекта?» — написал еще один интернет-пользователь. Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии запросило 6 миллионов евро в дополнительном бюджете, чтобы построить новый пилотный участок заграждения на границе с Россией. Уточнялось, что в проект войдет ограждение и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Пограничные службы заявили, что длина физического барьера будет составлять не менее 260 километров.