В Свердловской области перекроют дорогу из-за съемок фильма Госавтоинспекция ограничит движение в Сысертском районе Свердловской области из-за съемки кино 13 мая 2023 в 10:25 Размер текста - 17 + Движение ограничат на 5-м километре автодороги Арамиль — Андреевка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сысертском районе Свердловской области временно перекроют участок дороги из-за съемок художественного фильма. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с проведением съемок художественного фильма „Исчезнувший велосипедист“. Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги „город Арамиль — деревня Андреевка“ Сысертского района», — рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД. Госавтоинспекция просит отнестись автомобилистов с пониманием к неудобствам. Рекомендовано заранее выбирать пути объезда. В Сысертском районе Свердловской области временно перекроют участок дороги из-за съемок художественного фильма. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с проведением съемок художественного фильма „Исчезнувший велосипедист“. Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги „город Арамиль — деревня Андреевка“ Сысертского района», — рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД. Госавтоинспекция просит отнестись автомобилистов с пониманием к неудобствам. Рекомендовано заранее выбирать пути объезда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям