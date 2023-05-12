12 мая 2023

В Свердловской области перекроют дорогу из-за съемок фильма

Госавтоинспекция ограничит движение в Сысертском районе Свердловской области из-за съемки кино
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
Движение ограничат на 5-м километре автодороги Арамиль — Андреевка Фото:

В Сысертском районе Свердловской области временно перекроют участок дороги из-за съемок художественного фильма. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с проведением съемок художественного фильма „Исчезнувший велосипедист“. Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги „город Арамиль — деревня Андреевка“ Сысертского района», — рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Госавтоинспекция просит отнестись автомобилистов с пониманием к неудобствам. Рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

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В Сысертском районе Свердловской области временно перекроют участок дороги из-за съемок художественного фильма. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с проведением съемок художественного фильма „Исчезнувший велосипедист“. Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги „город Арамиль — деревня Андреевка“ Сысертского района», — рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД. Госавтоинспекция просит отнестись автомобилистов с пониманием к неудобствам. Рекомендовано заранее выбирать пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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