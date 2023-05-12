В Свердловской области перекроют дорогу из-за съемок фильма

В Сысертском районе Свердловской области временно перекроют участок дороги из-за съемок художественного фильма. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с проведением съемок художественного фильма „Исчезнувший велосипедист“. Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги „город Арамиль — деревня Андреевка“ Сысертского района», — рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Госавтоинспекция просит отнестись автомобилистов с пониманием к неудобствам. Рекомендовано заранее выбирать пути объезда.
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