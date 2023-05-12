Бард Новиков обратился к свердловчанам. Видео

13 мая 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Новиков призвал свердловчан воздержаться от поездок в лес Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Музыкант, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к жителям Свердловской области. Бард призвал не быть равнодушными и воздержаться от поездок в лес во время действия противопожарного режима. «Дорогие жители Свердловской области! Сегодня в наш край пришла огненная беда. Невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей. Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность», — приводит слова Новикова департамент информполитики Свердловской области. Бард добавил, что при необходимости нужно задерживать подозрительных лиц в лесу. «Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости, задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы. Наша область — это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома», — добавил Новиков.

Музыкант, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к жителям Свердловской области. Бард призвал не быть равнодушными и воздержаться от поездок в лес во время действия противопожарного режима. «Дорогие жители Свердловской области! Сегодня в наш край пришла огненная беда. Невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей. Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность», — приводит слова Новикова департамент информполитики Свердловской области. Бард добавил, что при необходимости нужно задерживать подозрительных лиц в лесу. «Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости, задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы. Наша область — это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома», — добавил Новиков.