12 мая 2023

Бард Новиков обратился к свердловчанам. Видео

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Новиков призвал свердловчан воздержаться от поездок в лес Фото:
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Пожары в Свердловской области

Музыкант, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к жителям Свердловской области. Бард призвал не быть равнодушными и воздержаться от поездок в лес во время действия противопожарного режима.

«Дорогие жители Свердловской области! Сегодня в наш край пришла огненная беда. Невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей. Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность», — приводит слова Новикова департамент информполитики Свердловской области.

Бард добавил, что при необходимости нужно задерживать подозрительных лиц в лесу. «Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости, задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы. Наша область — это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома», — добавил Новиков.

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Музыкант, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к жителям Свердловской области. Бард призвал не быть равнодушными и воздержаться от поездок в лес во время действия противопожарного режима. «Дорогие жители Свердловской области! Сегодня в наш край пришла огненная беда. Невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей. Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность», — приводит слова Новикова департамент информполитики Свердловской области. Бард добавил, что при необходимости нужно задерживать подозрительных лиц в лесу. «Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости, задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы. Наша область — это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома», — добавил Новиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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