Пригожин раскрыл планы ВСУ по наступлению в Бахмуте. Карта

Пригожин: у ВСУ есть четыре способа для наступления в Бахмуте

13 мая 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

ВСУ могут ударить по железной дороге в Бахмуте, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по железной дороге и провести наступление по дороге Славянск — Бахмут. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, выделив четыре направления атаки. «Первый удар — по железной дороге. <…> Второй удар, который нанесет противник — это будет по дороге Славянск — Бахмут. Третий удар — по дороге из Северска с целью пройти и отсечь второй кусок. Четвертый удар будет с плацдарма у Ивановского», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по соледарскому направлению, которое находится на севере от Бахмута (Артемовска). Ранее Пригожин заявлял, что его штурмовым отрядам не хватает боеприпасов. Он отметил, что из-за этого ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» готов заменить позиции штурмовых отрядов в городе. На данный момент военная компания Пригожина еще остается в городе. Пригожин отметил, что ЧВК «Вагнер» останется Бахмуте еще на несколько дней, передает телеканал 360. 12 мая основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что до полного взятия Бахмута осталось зачистить 20 зданий. Фото: telegram-канал «пресс-служба Пригожина»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по железной дороге и провести наступление по дороге Славянск — Бахмут. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, выделив четыре направления атаки. «Первый удар — по железной дороге. <…> Второй удар, который нанесет противник — это будет по дороге Славянск — Бахмут. Третий удар — по дороге из Северска с целью пройти и отсечь второй кусок. Четвертый удар будет с плацдарма у Ивановского», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по соледарскому направлению, которое находится на севере от Бахмута (Артемовска). Ранее Пригожин заявлял, что его штурмовым отрядам не хватает боеприпасов. Он отметил, что из-за этого ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» готов заменить позиции штурмовых отрядов в городе. На данный момент военная компания Пригожина еще остается в городе. Пригожин отметил, что ЧВК «Вагнер» останется Бахмуте еще на несколько дней, передает телеканал 360. 12 мая основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что до полного взятия Бахмута осталось зачистить 20 зданий.