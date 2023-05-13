13 мая 2023
12 мая 2023

Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, ворота, пожар, огонь, возгорание, последствия пожара
Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, сообщил очевидец (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети.

«На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети. «На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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