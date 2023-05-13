Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки. Видео 14 мая 2023 в 03:04 Размер текста - 17 + Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, сообщил очевидец (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети. «На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети. «На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям