Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, сообщил очевидец (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети.
«На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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