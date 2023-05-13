Вахтовикам из Перми на тульском автозаводе обещают платить от 120 тысяч рублей

Пермяков зовут работать на автомобильный завод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вахтовикам из Пермского края обещают платить от 120 тысяч рублей на автомобильном заводе в Тульской области. Минимальный срок вахты — 45 смен, указано на портале бесплатных объявлений.

«Срочно требуются операторы производственной линии на автомобильный завод в городе Новомосковск (Тульская область). Восьмичасовой рабочий день с графиком 5/2. Оплата будет производиться дважды месяц. Срок вахты от 40 до 90 смен. Зарплата: от 120 600 рублей до 248 400 рублей», — написано в сообщении, а разделе «работа» на сайте Avito.

Работодатель обещает бесплатное проживание на территории объекта, комплексные обеды и спецодежду. Соискателям также компенсируют проезд.

Ранее пермякам предлагали работу на оборонных предприятиях в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Предприятиям требовались операторы и наладчиков станков с числовым программным обеспечением. Сотрудникам обещали зарплату от 50 тысяч рублей с премиями, зависящими от уровня квалификации и опыта работы.