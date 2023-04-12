Пермяков зовут работать на оборонных заводах в Нижнем Новгороде

Рабочим обещают заработную плату от 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на оборонных предприятиях в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Речь о местных заводах, на которых вакантны рабочие места операторов и наладчиков станков с числовым программным обеспечением. Информация с описанием вакансий размещена на сайте Headhunter.

«Нижегородская область приглашает на работу в наш промышленный регион жителей Пермского края. Мы предлагаем работу на крупнейших производственных предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Предоставляем релокационный пакет для вашего переезда и вашей семьи. Гарантируем стабильный уровень дохода от 50 тысяч рублей с окладом и премией, зависящих от вашей категории и опыта», — сообщается в объявлениях.

Уточняется, что новых сотрудников на первое время обеспечат жильем. Позже им будет предоставлена возможность льготной покупки квартиры. В обязанности входит работа на фрезерных обрабатывающих центрах. Рабочих на производство набирают завод имени Фрунзе, НПП «Салют», НАО «Гидромаш имени В.И. Лузанина», АО «Красное Сормово» и другие предприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в Татарстан, где необходимо трудиться комплектовщиками на складе. Новых сотрудников работодатель обещает обеспечить жильем и бесплатным питанием.