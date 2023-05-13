В Сургуте почти на 12 часов задержали самолет до Минеральных Вод. Скрин

14 мая 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

В аэропорту Сургута почти на 12 часов задержали вылет авиарейса до Минеральных Вод Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиарейс ЮТ 481 Сургут — Минеральные Воды, вылет в 6 часов 40 минут задержан. Регистрация закончена, вылет ожидается в 18 часов 14 мая», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. По информации пресс-службы Utair, задержка вылета связана с подготовкой воздушного судна. Об этом корреспонденту агентства рассказали в справочной службе аэропорта. Вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод задерживается на 11 часов 20 минут Фото: скрин онлайн-табло аэропорта имени Салманова

В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиарейс ЮТ 481 Сургут — Минеральные Воды, вылет в 6 часов 40 минут задержан. Регистрация закончена, вылет ожидается в 18 часов 14 мая», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. По информации пресс-службы Utair, задержка вылета связана с подготовкой воздушного судна. Об этом корреспонденту агентства рассказали в справочной службе аэропорта.