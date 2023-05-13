13 мая 2023
12 мая 2023

В Сургуте почти на 12 часов задержали самолет до Минеральных Вод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута почти на 12 часов задержали вылет авиарейса до Минеральных Вод Фото:

В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Авиарейс ЮТ 481 Сургут — Минеральные Воды, вылет в 6 часов 40 минут задержан. Регистрация закончена, вылет ожидается в 18 часов 14 мая», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут.

По информации пресс-службы Utair, задержка вылета связана с подготовкой воздушного судна. Об этом корреспонденту агентства рассказали в справочной службе аэропорта.

Вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод задерживается на 11 часов 20 минут
Вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод задерживается на 11 часов 20 минут
Фото:

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В аэропорту Сургута почти на 12 часов задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Авиарейс ЮТ 481 Сургут — Минеральные Воды, вылет в 6 часов 40 минут задержан. Регистрация закончена, вылет ожидается в 18 часов 14 мая», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. По информации пресс-службы Utair, задержка вылета связана с подготовкой воздушного судна. Об этом корреспонденту агентства рассказали в справочной службе аэропорта.
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