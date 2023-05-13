Водителей предупредили о возможных пробках на челябинской трассе

14 мая 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

На трассе М5-Урал идет ремонт, из-за чего периодически возникают заторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области идет ремонт на трассе М5-Урал, из-за чего на отдельных участках дороги могут возникать автомобильные пробки. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «На 1789-м километре автодороги М5-Урал „Москва-Челябинск“ проводятся дорожные работы. В связи с этим могут возникать затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Автовладельцев просят планировать свой маршрут заранее. Рекомендуется по возможности искать пути объезда участка, где идет ремонт. В прошлое воскресенье, 7 мая, водители жаловались на пробку на трассе М5-Урал между Чебаркулем и Миассом. Тогда ремонт шел на 1792-м километре трассы М5-Урал.

В Челябинской области идет ремонт на трассе М5-Урал, из-за чего на отдельных участках дороги могут возникать автомобильные пробки. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «На 1789-м километре автодороги М5-Урал „Москва-Челябинск“ проводятся дорожные работы. В связи с этим могут возникать затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Автовладельцев просят планировать свой маршрут заранее. Рекомендуется по возможности искать пути объезда участка, где идет ремонт. В прошлое воскресенье, 7 мая, водители жаловались на пробку на трассе М5-Урал между Чебаркулем и Миассом. Тогда ремонт шел на 1792-м километре трассы М5-Урал.