Из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны

14 мая 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны при попытке достать электросамокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Москвы реки, при попытке достать из воды электросамокат, выловили сумку с автоматами и патронами. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Когда специалисты [служба безопасности по прокату электросамокатоы Urent] начали доставать технику из воды при помощи специальных магнитов, их ждал сюрприз. Вместо самокатов на крючке находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами», — сообщают авторы канала. По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что изначально выловить из реки пытались арендованный электросамокат. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что из Москвы-реки выловили боевую гранату. Место, где выловили боеприпас, находилось недалеко от детского парка аттракционов.

Из Москвы реки, при попытке достать из воды электросамокат, выловили сумку с автоматами и патронами. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Когда специалисты [служба безопасности по прокату электросамокатоы Urent] начали доставать технику из воды при помощи специальных магнитов, их ждал сюрприз. Вместо самокатов на крючке находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами», — сообщают авторы канала. По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что изначально выловить из реки пытались арендованный электросамокат. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что из Москвы-реки выловили боевую гранату. Место, где выловили боеприпас, находилось недалеко от детского парка аттракционов.