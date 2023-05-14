Из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, патроны, стрельба, стрелковая подготовка, огневая
Из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны при попытке достать электросамокат Фото:

Из Москвы реки, при попытке достать из воды электросамокат, выловили сумку с автоматами и патронами. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Когда специалисты [служба безопасности по прокату электросамокатоы Urent] начали доставать технику из воды при помощи специальных магнитов, их ждал сюрприз. Вместо самокатов на крючке находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами», — сообщают авторы канала. По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что изначально выловить из реки пытались арендованный электросамокат.

URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что из Москвы-реки выловили боевую гранату. Место, где выловили боеприпас, находилось недалеко от детского парка аттракционов.

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Из Москвы реки, при попытке достать из воды электросамокат, выловили сумку с автоматами и патронами. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Когда специалисты [служба безопасности по прокату электросамокатоы Urent] начали доставать технику из воды при помощи специальных магнитов, их ждал сюрприз. Вместо самокатов на крючке находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами», — сообщают авторы канала. По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что изначально выловить из реки пытались арендованный электросамокат. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что из Москвы-реки выловили боевую гранату. Место, где выловили боеприпас, находилось недалеко от детского парка аттракционов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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