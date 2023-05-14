Из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны

Из Москвы реки, при попытке достать из воды электросамокат, выловили сумку с автоматами и патронами. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Когда специалисты [служба безопасности по прокату электросамокатоы Urent] начали доставать технику из воды при помощи специальных магнитов, их ждал сюрприз. Вместо самокатов на крючке находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами», — сообщают авторы канала. По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что изначально выловить из реки пытались арендованный электросамокат.
URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что из Москвы-реки выловили боевую гранату. Место, где выловили боеприпас, находилось недалеко от детского парка аттракционов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!