Shot: боевую гранату извлекли из Москвы-реки неподалеку от парка аттракционов

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Боевую гранату извлекли из Москвы-реки, передает Shot Фото:

В Мокве из реки достали гранату. Проплывающий по воде боеприпас обнаружили прохожие на Судостроительной улице, неподалеку от парка аттракционов. Об этом сообщает Shot.

«Боевую гранату извлекли из Москвы-реки недалеко от „Острова мечты“ (крытый парк развлечений — прим. URA.RU). <…> Гранату увидели в реке прохожие на Судостроительной улице и сообщили в полицию», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что на место действия выехали представители экстренных служб и саперы. В настоящий момент ожидают взрывотехников.

URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о том, как жители регионов находили у себя гранаты и оставляли их себе. В Пермском крае местный житель хранил припас у себя в кладовке. А житель ХМАО хранил взрывчатку у себя в лесной сторожке.

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В Мокве из реки достали гранату. Проплывающий по воде боеприпас обнаружили прохожие на Судостроительной улице, неподалеку от парка аттракционов. Об этом сообщает Shot. «Боевую гранату извлекли из Москвы-реки недалеко от „Острова мечты“ (крытый парк развлечений — прим. URA.RU). <…> Гранату увидели в реке прохожие на Судостроительной улице и сообщили в полицию», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что на место действия выехали представители экстренных служб и саперы. В настоящий момент ожидают взрывотехников. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о том, как жители регионов находили у себя гранаты и оставляли их себе. В Пермском крае местный житель хранил припас у себя в кладовке. А житель ХМАО хранил взрывчатку у себя в лесной сторожке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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