Shot: боевую гранату извлекли из Москвы-реки неподалеку от парка аттракционов

В Мокве из реки достали гранату. Проплывающий по воде боеприпас обнаружили прохожие на Судостроительной улице, неподалеку от парка аттракционов. Об этом сообщает Shot.
«Боевую гранату извлекли из Москвы-реки недалеко от „Острова мечты“ (крытый парк развлечений — прим. URA.RU). <…> Гранату увидели в реке прохожие на Судостроительной улице и сообщили в полицию», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что на место действия выехали представители экстренных служб и саперы. В настоящий момент ожидают взрывотехников.
URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось о том, как жители регионов находили у себя гранаты и оставляли их себе. В Пермском крае местный житель хранил припас у себя в кладовке. А житель ХМАО хранил взрывчатку у себя в лесной сторожке.
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