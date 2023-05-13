13 мая 2023
12 мая 2023

Мэр Кургана вызовет застройщиков на встречу с погорельцами. Видео

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Городская дума. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова встретилась с погорельцами в микрорайоне Смолино (архивное фото) Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова пригласит местных застройщиков встречу с погорельцами, чтобы обсудить возможное строительство типовых домов на месте сгоревших. Об этом мэр заявила 14 мая во время собрания в микрорайоне Смолино, передает корреспондент URA.RU.

«Организуем встречу с застройщиками во вторник вечером. Приедут представители застройщиков, сотрудники Курганской жилищно-ипотечной корпорации, департамента строительства. Разъяснят по типовой застройке», — заявила Ситникова. Жители сгоревшего микрорайона отметили, что согласны на типовые дома, так как хотят здесь жить.

Глава Кургана также подчеркнула, что жилищные сертификаты, которые в регионе начали выдавать, — это мера поддержки, а не компенсация утраченного имущества. «Пострадавшие от пожаров еще идут. Пока не все написали заявления на помощь. Когда поймем количество пострадавших, то виды поддержки, которые может оказать субъект, будут заявлены на возмещение в федерацию», — сказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что 14 мая в микрорайоне Смолино проходит встреча погорельцев и представителей власти. Курганцы написали обращение к губернатору Вадиму Шумкову. В нем они просят восстановить микрорайон и построить всем одинаковые дома, вне зависимости от регистрации.

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Глава Кургана Елена Ситникова пригласит местных застройщиков встречу с погорельцами, чтобы обсудить возможное строительство типовых домов на месте сгоревших. Об этом мэр заявила 14 мая во время собрания в микрорайоне Смолино, передает корреспондент URA.RU. «Организуем встречу с застройщиками во вторник вечером. Приедут представители застройщиков, сотрудники Курганской жилищно-ипотечной корпорации, департамента строительства. Разъяснят по типовой застройке», — заявила Ситникова. Жители сгоревшего микрорайона отметили, что согласны на типовые дома, так как хотят здесь жить. Глава Кургана также подчеркнула, что жилищные сертификаты, которые в регионе начали выдавать, — это мера поддержки, а не компенсация утраченного имущества. «Пострадавшие от пожаров еще идут. Пока не все написали заявления на помощь. Когда поймем количество пострадавших, то виды поддержки, которые может оказать субъект, будут заявлены на возмещение в федерацию», — сказала Ситникова. Ранее URA.RU писало, что 14 мая в микрорайоне Смолино проходит встреча погорельцев и представителей власти. Курганцы написали обращение к губернатору Вадиму Шумкову. В нем они просят восстановить микрорайон и построить всем одинаковые дома, вне зависимости от регистрации.
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