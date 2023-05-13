Курганские погорельцы пишут обращение к Шумкову из-за сгоревших домов. Фото, видео

14 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В сгоревшем микрорайоне Кургана жители собрались на встречу с властями (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители курганского микрорайона Смолино, у которых в крупном пожаре сгорели дома, пишут обращение к губернатору региона Вадиму Шумкову. Об этом 14 мая сообщает корреспондент URA.RU. «Жители микрорайона Смолино приняли решение написать обращение Шумкову. Они просят построить всем одинаковые дома, вне зависимости от регистрации. В обращении указывают, что кто не хочет типовой дом, тот может получить компенсацию», — передает корреспондент агентства. Также погорельцы предлагают эти требования передать главе МЧС России Александру Куренкову. На встрече с жителями присутствуют директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев, начальник управления Соцзащиты Елена Ситникова, мэр Кургана Елена Ситникова. Первый замглавы города Павел Каргаполов. Приехали представители «Народного Фронта». От властей курганцы ждут разъяснений по поводу выплат за сгоревшие дома. Жители микрорайона предлагают создать комиссию, которая будет работать индивидуально с каждым случаем. Ранее URA.RU писало, что в крупном пожаре, который произошел 7 мая, в микрорайоне Смолино сгорели все дома и постройки. В огне уцелел только храм. Сразу после случившегося курганские власти организовали передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших. Жители микрорайона Смолина пишут обращение к губернатору Шумкову Фото: Анна Бояркина © URA.RU

Жители курганского микрорайона Смолино, у которых в крупном пожаре сгорели дома, пишут обращение к губернатору региона Вадиму Шумкову. Об этом 14 мая сообщает корреспондент URA.RU. «Жители микрорайона Смолино приняли решение написать обращение Шумкову. Они просят построить всем одинаковые дома, вне зависимости от регистрации. В обращении указывают, что кто не хочет типовой дом, тот может получить компенсацию», — передает корреспондент агентства. Также погорельцы предлагают эти требования передать главе МЧС России Александру Куренкову. На встрече с жителями присутствуют директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев, начальник управления Соцзащиты Елена Ситникова, мэр Кургана Елена Ситникова. Первый замглавы города Павел Каргаполов. Приехали представители «Народного Фронта». От властей курганцы ждут разъяснений по поводу выплат за сгоревшие дома. Жители микрорайона предлагают создать комиссию, которая будет работать индивидуально с каждым случаем. Ранее URA.RU писало, что в крупном пожаре, который произошел 7 мая, в микрорайоне Смолино сгорели все дома и постройки. В огне уцелел только храм. Сразу после случившегося курганские власти организовали передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших.