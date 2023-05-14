Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров

Специалист в области игровой индустрии Пименов: геймеры часто попадаются на фишинговые схемы обмана

15 мая 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Мошенники пользуются уходом ряда игровых компаний из РФ Фото: Kelly Hunter/Flickr Любители видеоигр могут попасться на уловки мошенников, которые пользуются тем, что ряд компаний покинули российский рынок. О самых распространенных схемах злоумышленников URA.RU рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов. «Первая — фишинг. Мошенники отправляют игрокам электронные письма со ссылками на фишинговые порталы, которые копируют официальные сайты Steam и других онлайн-магазинов видеоигр. Такие письма похожи на официальные. Геймеры переходят по ссылке, вводят личные данные либо совершают платеж за игру или предмет. В итоге злоумышленники получают доступ к персональной информации граждан — например к паролям от аккаунтов и данным банковской карты», — заявил Михаил Пименов. Также мошенники могут представиться сотрудником технической поддержки известной компании, отметил собеседник агентства. «Злоумышленники выдают себя за представителей технической поддержки и просят игрока сообщить пароль от аккаунта или данные банковской карты. Для большей убедительности используются различные предлоги, такие как запрос на обновление данных или угроза блокировки аккаунта. Фальшивые сообщения от мошенников выглядят очень убедительно — с официальным логотипом игры или другими знаками, которые могут быть легко подделаны», — объяснил он. Кроме того, злоумышленники могут подделывать внутриигровые предметы и создавать фейковые турниры. При нелегальном скачивании игр, человек может установить на свой компьютер вредоносное программное обеспечение, добавил Пименов. «Скачивая фальшивые программы или игры, а также заходя на фишинговые сайты, игроки рискуют установить на свои устройства вредоносное ПО: вирусы, трояны и шпионские программы, которые могут украсть личные данные, взломать аккаунт или даже заблокировать доступ к компьютеру», — добавил специалист. «Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, достаточно соблюдать несложные меры предосторожности. Проверяйте подлинность электронных сообщений, прежде чем предоставлять личные данные. Если вы получили подозрительное сообщение, чей автор запрашивает у вас личные данные, свяжитесь с официальной поддержкой игры и убедитесь в подлинности письма», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любители видеоигр могут попасться на уловки мошенников, которые пользуются тем, что ряд компаний покинули российский рынок. О самых распространенных схемах злоумышленников URA.RU рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов. «Первая — фишинг. Мошенники отправляют игрокам электронные письма со ссылками на фишинговые порталы, которые копируют официальные сайты Steam и других онлайн-магазинов видеоигр. Такие письма похожи на официальные. Геймеры переходят по ссылке, вводят личные данные либо совершают платеж за игру или предмет. В итоге злоумышленники получают доступ к персональной информации граждан — например к паролям от аккаунтов и данным банковской карты», — заявил Михаил Пименов. Также мошенники могут представиться сотрудником технической поддержки известной компании, отметил собеседник агентства. «Злоумышленники выдают себя за представителей технической поддержки и просят игрока сообщить пароль от аккаунта или данные банковской карты. Для большей убедительности используются различные предлоги, такие как запрос на обновление данных или угроза блокировки аккаунта. Фальшивые сообщения от мошенников выглядят очень убедительно — с официальным логотипом игры или другими знаками, которые могут быть легко подделаны», — объяснил он. Кроме того, злоумышленники могут подделывать внутриигровые предметы и создавать фейковые турниры. При нелегальном скачивании игр, человек может установить на свой компьютер вредоносное программное обеспечение, добавил Пименов. «Скачивая фальшивые программы или игры, а также заходя на фишинговые сайты, игроки рискуют установить на свои устройства вредоносное ПО: вирусы, трояны и шпионские программы, которые могут украсть личные данные, взломать аккаунт или даже заблокировать доступ к компьютеру», — добавил специалист. «Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, достаточно соблюдать несложные меры предосторожности. Проверяйте подлинность электронных сообщений, прежде чем предоставлять личные данные. Если вы получили подозрительное сообщение, чей автор запрашивает у вас личные данные, свяжитесь с официальной поддержкой игры и убедитесь в подлинности письма», — заключил эксперт.