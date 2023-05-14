ТАСС: в Донецке прозвучали четыре мощных взрыва

14 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Столица ДНР снова под обстрелом (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке прозвучали мощные взрывы. Как передает корреспондент ТАСС, жители слышали четыре взрыва. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.

В Донецке прозвучали мощные взрывы. Как передает корреспондент ТАСС, жители слышали четыре взрыва. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.