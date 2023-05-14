ТАСС: в Донецке прозвучали четыре мощных взрыва

Столица ДНР снова под обстрелом (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке прозвучали мощные взрывы. Как передает корреспондент ТАСС, жители слышали четыре взрыва. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.
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