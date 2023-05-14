ТАСС: в Донецке прозвучали четыре мощных взрыва

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
Столица ДНР снова под обстрелом (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецке прозвучали мощные взрывы. Как передает корреспондент ТАСС, жители слышали четыре взрыва. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.

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В Донецке прозвучали мощные взрывы. Как передает корреспондент ТАСС, жители слышали четыре взрыва. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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