В Снежинске пропала четырехлетняя девочка

При себе у ребенка был самокат
Четырехлетняя девочка пропала в Снежинске. Как сообщили в поисковом отряде «Снежинск-СПАС», ребенок ушел от магазина с самокатом.
«Девочка 2019 года рождения. Ушла от магазина „Пятерочка“ на улице Пищерова. При себе был зеленый самокат», — сообщили волонтеры.
Девочка была одета в розовые куртку и шапку. Всех, кто видел ребенка, просят обратиться по телефону 8-963-090-57-86 или 02.
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