13 мая 2023
12 мая 2023

В Снежинске пропала четырехлетняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион Екатеринбург-Арена открыли для горожан. Екатеринбург , ребенок, екатеринбург арена, центральный стадион, самокат
При себе у ребенка был самокат Фото:

Четырехлетняя девочка пропала в Снежинске. Как сообщили в поисковом отряде «Снежинск-СПАС», ребенок ушел от магазина с самокатом.

«Девочка 2019 года рождения. Ушла от магазина „Пятерочка“ на улице Пищерова. При себе был зеленый самокат», — сообщили волонтеры.

Девочка была одета в розовые куртку и шапку. Всех, кто видел ребенка, просят обратиться по телефону 8-963-090-57-86 или 02.

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Четырехлетняя девочка пропала в Снежинске. Как сообщили в поисковом отряде «Снежинск-СПАС», ребенок ушел от магазина с самокатом. «Девочка 2019 года рождения. Ушла от магазина „Пятерочка“ на улице Пищерова. При себе был зеленый самокат», — сообщили волонтеры. Девочка была одета в розовые куртку и шапку. Всех, кто видел ребенка, просят обратиться по телефону 8-963-090-57-86 или 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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