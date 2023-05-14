14 мая 2023
13 мая 2023

Курганцев зовут работать на челябинскую птицефабрику за 190 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают работать на птицефабрике Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на птицефабрике в Челябинской области. Работодатели обещают зарплату до 188 100 рублей, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Работа».

«Требуются рабочие по выращиванию птицы на птицефабрику. Берем мужчин и женщин. Доход за вахту: 45 смен — 94 050 рублей, 60 смен — 125 400 рублей, 90 смен — 188 100 рублей. График — 6/1. Дневные и ночные смены», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, обучение, питание и спецодежду. По их словам, первый аванс сотрудники получают после пяти отработанных смен, а зарплата выдается два раза в месяц.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут ловить птиц на свердловской птицефабрике. Работодатели обещают платить за это 120 тысяч рублей.

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Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на птицефабрике в Челябинской области. Работодатели обещают зарплату до 188 100 рублей, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Работа». «Требуются рабочие по выращиванию птицы на птицефабрику. Берем мужчин и женщин. Доход за вахту: 45 смен — 94 050 рублей, 60 смен — 125 400 рублей, 90 смен — 188 100 рублей. График — 6/1. Дневные и ночные смены», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, обучение, питание и спецодежду. По их словам, первый аванс сотрудники получают после пяти отработанных смен, а зарплата выдается два раза в месяц. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут ловить птиц на свердловской птицефабрике. Работодатели обещают платить за это 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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