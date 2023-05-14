Курганцев зовут работать на челябинскую птицефабрику за 190 тысяч рублей

Курганцам предлагают работать на птицефабрике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на птицефабрике в Челябинской области. Работодатели обещают зарплату до 188 100 рублей, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Работа».

«Требуются рабочие по выращиванию птицы на птицефабрику. Берем мужчин и женщин. Доход за вахту: 45 смен — 94 050 рублей, 60 смен — 125 400 рублей, 90 смен — 188 100 рублей. График — 6/1. Дневные и ночные смены», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, обучение, питание и спецодежду. По их словам, первый аванс сотрудники получают после пяти отработанных смен, а зарплата выдается два раза в месяц.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут ловить птиц на свердловской птицефабрике. Работодатели обещают платить за это 120 тысяч рублей.