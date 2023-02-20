В Кургане ищут ловцов птиц за 120 000 рублей в Свердловской области

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Курятник. Курган, куры, курицы, курицы несушки
В Кургане ищут ловцов птиц для работы в соседнем регионе Фото:

Курганцев приглашают работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагают ловить птиц за 120 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«На птицефабрику в Свердловской области требуются рабочие по отлову птицы. Вахта: 30-60 дней. График работы: 6/1. Смены по 11 часов. Заработная плата от 54 до 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Также в вакансии указано, что вахтовикам бесплатно предоставляется жилье в благоустроенном общежитии рядом с работой, спецодежда, льготное питание.

Ранее URA.RU писало, что курганских вахтовиков приглашают строить гособъект в Иркутске. Работникам обещают платить зарплату на сумму 105 тысяч рублей. На оборонном предприятии Кургана заводчанам предлагают подзаработать на друзьях. В рамках акции «Приведи друга» обещают премию 5 тысяч рублей.

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Курганцев приглашают работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагают ловить птиц за 120 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «На птицефабрику в Свердловской области требуются рабочие по отлову птицы. Вахта: 30-60 дней. График работы: 6/1. Смены по 11 часов. Заработная плата от 54 до 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Также в вакансии указано, что вахтовикам бесплатно предоставляется жилье в благоустроенном общежитии рядом с работой, спецодежда, льготное питание. Ранее URA.RU писало, что курганских вахтовиков приглашают строить гособъект в Иркутске. Работникам обещают платить зарплату на сумму 105 тысяч рублей. На оборонном предприятии Кургана заводчанам предлагают подзаработать на друзьях. В рамках акции «Приведи друга» обещают премию 5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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