В Тюменской области воздух станет опасным для здоровья

15 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменцам с хроническими заболеваниями станет сложнее дышать Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вечером 15 мая в нескольких районах Тюменской области прогнозируется превышение по содержанию опасных частиц в воздухе. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Ventusky. «Тюменская область, 15 мая. Абатский район — уровень „очень нездоровый“. Сорокинский, Ишимский районы — уровень „нездоровый“. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — приводит данные сервис. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет в 17:00. Также в Викуловском районе воздух станет нездоровым для чувствительных групп населения, то есть для тех, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.

Вечером 15 мая в нескольких районах Тюменской области прогнозируется превышение по содержанию опасных частиц в воздухе. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Ventusky. «Тюменская область, 15 мая. Абатский район — уровень „очень нездоровый“. Сорокинский, Ишимский районы — уровень „нездоровый“. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — приводит данные сервис. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет в 17:00. Также в Викуловском районе воздух станет нездоровым для чувствительных групп населения, то есть для тех, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.