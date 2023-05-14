В Тюменской области воздух станет опасным для здоровья

Тюменцам с хроническими заболеваниями станет сложнее дышать
Вечером 15 мая в нескольких районах Тюменской области прогнозируется превышение по содержанию опасных частиц в воздухе. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Ventusky.
«Тюменская область, 15 мая. Абатский район — уровень „очень нездоровый“. Сорокинский, Ишимский районы — уровень „нездоровый“. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — приводит данные сервис.
По данным метеокарты, пик загрязнения настанет в 17:00. Также в Викуловском районе воздух станет нездоровым для чувствительных групп населения, то есть для тех, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.
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