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12 мая 2023

В Тюменской области воздух станет опасным для здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь, медицина
Тюменцам с хроническими заболеваниями станет сложнее дышать Фото:

Вечером 15 мая в нескольких районах Тюменской области прогнозируется превышение по содержанию опасных частиц в воздухе. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Ventusky.

«Тюменская область, 15 мая. Абатский район — уровень „очень нездоровый“. Сорокинский, Ишимский районы — уровень „нездоровый“. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — приводит данные сервис.

По данным метеокарты, пик загрязнения настанет в 17:00. Также в Викуловском районе воздух станет нездоровым для чувствительных групп населения, то есть для тех, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.

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Вечером 15 мая в нескольких районах Тюменской области прогнозируется превышение по содержанию опасных частиц в воздухе. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Ventusky. «Тюменская область, 15 мая. Абатский район — уровень „очень нездоровый“. Сорокинский, Ишимский районы — уровень „нездоровый“. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — приводит данные сервис. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет в 17:00. Также в Викуловском районе воздух станет нездоровым для чувствительных групп населения, то есть для тех, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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