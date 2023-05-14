14 мая 2023

Эрдоган начал уступать сопернику на выборах президента Турции

TRT: кандидат в президенты Турции Кылычдароглу опередил Эрдогана после обработки 92,7% голосов
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Оба кандидата в президенты Турции попросили избирателей оставаться у урн до официального объявления результатов Фото:

Соперник Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу начал «догонять» его на выборах президента Турции. Такие данные передает ЦИК страны.

«Доля полученных Реджепом Тайипом Эрдоганом голосов опустилась до 49,94% после обработки 92,7% голосов», — сообщил телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет назначен второй тур выборов.

Ранее Эрдоган отмечал, что готов проиграть на выборах. По его словам, он примет любое решение народа. Всего на выборы было зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народный альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.

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Соперник Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу начал «догонять» его на выборах президента Турции. Такие данные передает ЦИК страны. «Доля полученных Реджепом Тайипом Эрдоганом голосов опустилась до 49,94% после обработки 92,7% голосов», — сообщил телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет назначен второй тур выборов. Ранее Эрдоган отмечал, что готов проиграть на выборах. По его словам, он примет любое решение народа. Всего на выборы было зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народный альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.
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