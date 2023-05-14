Мэрия Березников ответила на претензию жителей о горах мусора у аварийного дома

После жалоб жителей мэрия Березников ищет подрядчиков для ограждения расселенного дома с мусором

15 мая 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Вокруг дома лежат мусор, старая мебель и битые стекла Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Березников (Пермский край) пожаловались на кучи мусора разбросанных около одного из расселенных домов. В администрации города рассказали URA.RU, что сейчас ищут подрядчиков, чтобы оградить территорию дома по улице Свердлова, 106 и снести здание. «Сейчас готовим аукционную документацию. Как только пройдет аукцион, а это ориентировочно 3 квартал, дома начнут ограждать и сносить», — объяснили в администрации. В мэрии добавили, что территория дома патрулируется охранным агентством «Альфа-Березники». Ранее жители Березников засняли и выложили в соцсетях видео с горами мусора в одном из местных дворов. Вокруг расселенного дома лежали старые предметы мебели, разбитые стекла, оконные рамы и мусор. Березниковцы жаловались, что вокруг здания нет ограждений.

Жители Березников (Пермский край) пожаловались на кучи мусора разбросанных около одного из расселенных домов. В администрации города рассказали URA.RU, что сейчас ищут подрядчиков, чтобы оградить территорию дома по улице Свердлова, 106 и снести здание. «Сейчас готовим аукционную документацию. Как только пройдет аукцион, а это ориентировочно 3 квартал, дома начнут ограждать и сносить», — объяснили в администрации. В мэрии добавили, что территория дома патрулируется охранным агентством «Альфа-Березники». Ранее жители Березников засняли и выложили в соцсетях видео с горами мусора в одном из местных дворов. Вокруг расселенного дома лежали старые предметы мебели, разбитые стекла, оконные рамы и мусор. Березниковцы жаловались, что вокруг здания нет ограждений.