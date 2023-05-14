14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Мэрия Березников ответила на претензию жителей о горах мусора у аварийного дома

После жалоб жителей мэрия Березников ищет подрядчиков для ограждения расселенного дома с мусором
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокруг дома лежат мусор, старая мебель и битые стекла Фото:

Жители Березников (Пермский край) пожаловались на кучи мусора разбросанных около одного из расселенных домов. В администрации города рассказали URA.RU, что сейчас ищут подрядчиков, чтобы оградить территорию дома по улице Свердлова, 106 и снести здание.

«Сейчас готовим аукционную документацию. Как только пройдет аукцион, а это ориентировочно 3 квартал, дома начнут ограждать и сносить», — объяснили в администрации. В мэрии добавили, что территория дома патрулируется охранным агентством «Альфа-Березники».

Ранее жители Березников засняли и выложили в соцсетях видео с горами мусора в одном из местных дворов. Вокруг расселенного дома лежали старые предметы мебели, разбитые стекла, оконные рамы и мусор. Березниковцы жаловались, что вокруг здания нет ограждений.

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Жители Березников (Пермский край) пожаловались на кучи мусора разбросанных около одного из расселенных домов. В администрации города рассказали URA.RU, что сейчас ищут подрядчиков, чтобы оградить территорию дома по улице Свердлова, 106 и снести здание. «Сейчас готовим аукционную документацию. Как только пройдет аукцион, а это ориентировочно 3 квартал, дома начнут ограждать и сносить», — объяснили в администрации. В мэрии добавили, что территория дома патрулируется охранным агентством «Альфа-Березники». Ранее жители Березников засняли и выложили в соцсетях видео с горами мусора в одном из местных дворов. Вокруг расселенного дома лежали старые предметы мебели, разбитые стекла, оконные рамы и мусор. Березниковцы жаловались, что вокруг здания нет ограждений.
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