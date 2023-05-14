Спасатели раскрыли, сколько пожаров действуют в Свердловской области

В Свердловской области продолжают действовать 23 природных пожара, из них 12 локализованы. За сутки спасателям удалось потушить 10 пожаров, ситуация стабилизируется, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале.
«Обстановка с природными пожарами в Свердловской области продолжает стабилизироваться. По состоянию на утро 15 мая на территории региона действуют 23 природных пожара. За прошедшие сутки огнеборцами удалось ликвидировать 10 пожаров, 12 пожаров в настоящее время локализованы», — рассказали в МЧС.
Всего в тушении пожаров участвуют 1200 человек и 400 единиц. Основные силы огнеборцев задействованы на тушении огня в Артемовском, Березовском, Гаринском, Невьянском и Пышминском городских округах. В МЧС добавляют, что угрозы населенным пунктам из-за лесных пожаров нет.
В Свердловской области из-за сухой и теплой погоды сложилась сложная ситуация с пожарами. В регионе фиксировали больше полусотни очагов возгорания. На тушение огня привлекали добровольцев и дополнительные силы из других регионов.
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