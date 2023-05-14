Мэрия Челябинска продаст три недостроя под гостиницу, спортивный комплекс и ТРК

15 мая 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Недострои расположены на Северном Луче, проспекте Победы, и на улице Бейвеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на торги три недостроя под гостиницу, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр (ТРК). Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 15 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На этой неделе мэрией Челябинска будет проведено три аукциона по продаже недостроев. Объект на Северном Луче предназначен под строительство торгового центра, на проспекте Победы под гостиницу и на улице Бейвеля под строительства спортивного центра», — сообщила Рыльская. Мэрия Челябинска проводит регулярную работу в отношении недостроев и аварийного жилья в городе. На сегодняшний день в Челябинске в стадии сноса находятся 11 жилых зданий и один нежилой дом.

Мэрия Челябинска выставила на торги три недостроя под гостиницу, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр (ТРК). Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 15 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На этой неделе мэрией Челябинска будет проведено три аукциона по продаже недостроев. Объект на Северном Луче предназначен под строительство торгового центра, на проспекте Победы под гостиницу и на улице Бейвеля под строительства спортивного центра», — сообщила Рыльская. Мэрия Челябинска проводит регулярную работу в отношении недостроев и аварийного жилья в городе. На сегодняшний день в Челябинске в стадии сноса находятся 11 жилых зданий и один нежилой дом.