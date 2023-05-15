Пушилин: контрнаступление ВСУ не началось

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии фронта не является контрнаступлением. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Мы видим активизацию украинских войск по всей линии фронта, но это еще не контрнаступление», — сказал Пушилин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что ситуация на поле боя находится под контролем.
Ранее Минобороны России сообщило о начале контрнаступления ВСУ. URA.RU приводило сводку, что известно о первом дне наступления Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что происходящее в Артемовске (Бахмуте) является подготовкой к контрнаступлению, передает «Национальная служба новостей».
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