Что известно о первой попытке наступления Украины

ВС РФ отразили 26 атак ВСУ за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. URA.RU приводит краткую сводку с
- Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.
- Силами ВС РФ поражены подразделения противника в Харьковской области. Кроме того, огнем артиллерии «Западной» были поражены войска противника в ЛНР.
- В районе Харьковской области пресечены две попытки проникнуть на территорию диверсионно-разведывательными группами украинской армии. Кроме того, пресечены попытки проникновения в двух населенных пунктах ЛНР.
- В Артемовске (Бахмуте) продолжаются бои с участием штурмовых отрядов и подразделений ВДВ. Пресекаются попытки ВСУ контратаковать на флангах.
- Украинские войска провели попытку атаки на соледарском направлении. Было предпринято 26 атак. В них было задействовано более тысячи человек личного состава и десятки единиц техники.
- ВС РФ поразили противника в двух населенных пунктах ДНР. В операции принимала участие авиация.
- Уничтожено 540 бойцов ВСУ, 8 танков и 20 единиц другой бронетехники. Всего на донецком направлении Украина потеряла 900 человек личного состава.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. Потерь среди российской армии нет.
- На херсонском направлении потери ВСУ составили 40 человек. Кроме того, уничтожена одна бронированная машина, САУ «Акация» и три автомобиля.
- Российская армия заняла «рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильинском направлении. В операции участвовали подразделения «Южной» группировки ВС РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление придется отложить из-за предполагаемых больших потерь, пишет «Национальная служба новостей». Однако ВСУ начали наступление спустя день.
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