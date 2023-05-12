Что известно о первой попытке наступления Украины

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВС РФ отразили 26 атак ВСУ за сутки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. URA.RU приводит краткую сводку с брифинга МО РФ и рассказывает, что известно о первой попытке наступления.

Новость по теме
Военкоры сообщили о начале контрнаступления: что известно к этому часу
  • Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.
  • Силами ВС РФ поражены подразделения противника в Харьковской области. Кроме того, огнем артиллерии «Западной» были поражены войска противника в ЛНР.
  • В районе Харьковской области пресечены две попытки проникнуть на территорию диверсионно-разведывательными группами украинской армии. Кроме того, пресечены попытки проникновения в двух населенных пунктах ЛНР.
  • В Артемовске (Бахмуте) продолжаются бои с участием штурмовых отрядов и подразделений ВДВ. Пресекаются попытки ВСУ контратаковать на флангах.
  • Украинские войска провели попытку атаки на соледарском направлении. Было предпринято 26 атак. В них было задействовано более тысячи человек личного состава и десятки единиц техники.
  • ВС РФ поразили противника в двух населенных пунктах ДНР. В операции принимала участие авиация.
  • Уничтожено 540 бойцов ВСУ, 8 танков и 20 единиц другой бронетехники. Всего на донецком направлении Украина потеряла 900 человек личного состава.
  • Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. Потерь среди российской армии нет.
  • На херсонском направлении потери ВСУ составили 40 человек. Кроме того, уничтожена одна бронированная машина, САУ «Акация» и три автомобиля.
  • Российская армия заняла «рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильинском направлении. В операции участвовали подразделения «Южной» группировки ВС РФ.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление придется отложить из-за предполагаемых больших потерь, пишет «Национальная служба новостей». Однако ВСУ начали наступление спустя день.

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Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. URA.RU приводит краткую сводку с брифинга МО РФ и рассказывает, что известно о первой попытке наступления. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление придется отложить из-за предполагаемых больших потерь, пишет «Национальная служба новостей». Однако ВСУ начали наступление спустя день.
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