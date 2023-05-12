Что известно о первой попытке наступления Украины

12 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили 26 атак ВСУ за сутки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. URA.RU приводит краткую сводку с брифинга МО РФ и рассказывает, что известно о первой попытке наступления. Новость по теме Военкоры сообщили о начале контрнаступления: что известно к этому часу Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

Силами ВС РФ поражены подразделения противника в Харьковской области. Кроме того, огнем артиллерии «Западной» были поражены войска противника в ЛНР.

В районе Харьковской области пресечены две попытки проникнуть на территорию диверсионно-разведывательными группами украинской армии. Кроме того, пресечены попытки проникновения в двух населенных пунктах ЛНР.

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются бои с участием штурмовых отрядов и подразделений ВДВ. Пресекаются попытки ВСУ контратаковать на флангах.

Украинские войска провели попытку атаки на соледарском направлении. Было предпринято 26 атак. В них было задействовано более тысячи человек личного состава и десятки единиц техники.

ВС РФ поразили противника в двух населенных пунктах ДНР. В операции принимала участие авиация.

Уничтожено 540 бойцов ВСУ, 8 танков и 20 единиц другой бронетехники. Всего на донецком направлении Украина потеряла 900 человек личного состава.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. Потерь среди российской армии нет.

На херсонском направлении потери ВСУ составили 40 человек. Кроме того, уничтожена одна бронированная машина, САУ «Акация» и три автомобиля.

Российская армия заняла «рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильинском направлении. В операции участвовали подразделения «Южной» группировки ВС РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление придется отложить из-за предполагаемых больших потерь, пишет «Национальная служба новостей». Однако ВСУ начали наступление спустя день.

Минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. URA.RU приводит краткую сводку с брифинга МО РФ и рассказывает, что известно о первой попытке наступления. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление придется отложить из-за предполагаемых больших потерь, пишет «Национальная служба новостей». Однако ВСУ начали наступление спустя день.