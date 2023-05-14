14 мая 2023
13 мая 2023

Челябинский губернатор прилетел в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер возглавил региональную делегацию Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В рамках визита Текслер проведет встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым. У него запланированы переговоры на уровне министерств Казахстана. Также состоится встреча с руководством Костанайской области, которую с областью связывают добрососедские отношения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Визит Текслера в Астану начался со встречи с послом России в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Губернатор представил ему экспортный потенциал региона.

«В прошлом году мы увеличили объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан Казахстана», — отмечает Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «В рамках визита Текслер проведет встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым. У него запланированы переговоры на уровне министерств Казахстана. Также состоится встреча с руководством Костанайской области, которую с областью связывают добрососедские отношения», — говорится в заявлении пресс-службы. Визит Текслера в Астану начался со встречи с послом России в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Губернатор представил ему экспортный потенциал региона. «В прошлом году мы увеличили объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан Казахстана», — отмечает Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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