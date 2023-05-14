Челябинский губернатор прилетел в Казахстан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«В рамках визита Текслер проведет встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым. У него запланированы переговоры на уровне министерств Казахстана. Также состоится встреча с руководством Костанайской области, которую с областью связывают добрососедские отношения», — говорится в заявлении пресс-службы.
Визит Текслера в Астану начался со встречи с послом России в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Губернатор представил ему экспортный потенциал региона.
«В прошлом году мы увеличили объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан Казахстана», — отмечает Текслер.
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