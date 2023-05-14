Екатеринбургские полицейские предстанут перед судом по делу о взятке

Полицейские не стали возбуждать уголовное дело о воровстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге начнут судить экс-замначальника городского отдела полиции №6 и силовика из уголовного розыска полицейского отдела №12. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении прокуратуры. Один из силовиков перед судом был уволен с должности, а второй — отстранен.

Инцидент с коррупцией, в котором подозревают силовиков, произошел в середине 2022 года. Тогда полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже в СНТ «Василек». Однако после поимки к силовикам обратились родственники мужчины и предложили решить вопрос за деньги. Тогда, по версии следствия, замначальника ОП №6 связался со своим знакомым из ОП №12. Последний отвечал за имущественные преступления в отделе уголовного розыска.

Силовики не стали возбуждать уголовное дело и отпустили предполагаемого вора. По данным прокуратуры, силовикам предложили за бездействие 200 тысяч рублей.

«Изобличили нечистых на руку стражей правопорядка в ходе реализации оперативной информации сыщики регионального УФСБ совместно с коллегами из подразделения СБ ГУ МВД области. Работа по самоочищению гарнизона от случайных людей, поставивших интересы службы ниже, чем личную финансовую составляющую, осуществляется на регулярной основе. В ходе судебного разбирательства, если вина будет доказана, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность и больше никогда не смогут устроиться на работу в госорганы», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.