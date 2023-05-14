В Свердловской области на ферму с оленями сделали скидку 40 млн. Фото

15 мая 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В 120 км от Екатеринбурга продается ферма с жилыми домами и животными Фото: Анна Майорова © URA.RU Ферма в Бисерти (Свердловская область), которую изначально выставили на продажу за 240 млн рублей, теперь продается за 200 млн. На территории хозяйства есть как жилые дома, так и вольеры с оленями, баранами и другими животными. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается уникальное хозяйство с общей территорией 209,5 га. Все в собственности: усадьба, коттедж на четыре спальни, коттедж на пять спален с кафе и игровой комнатой, 10 гостевых домиков, баня-бассейн, дома для проживания работников, гаражи, навесы и прочая инфраструктура. Ферма: вольеры оленями, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади», — говорится в объявлении. В марте ферму продавали за 240 млн рублей. Сейчас ее цена — 199,9 млн рублей. Имение находится в 120 километрах от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи». Хозяйство располагается на большой территории Фото: «Авито» На ферме живут олени Фото: «Авито»

Ферма в Бисерти (Свердловская область), которую изначально выставили на продажу за 240 млн рублей, теперь продается за 200 млн. На территории хозяйства есть как жилые дома, так и вольеры с оленями, баранами и другими животными. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается уникальное хозяйство с общей территорией 209,5 га. Все в собственности: усадьба, коттедж на четыре спальни, коттедж на пять спален с кафе и игровой комнатой, 10 гостевых домиков, баня-бассейн, дома для проживания работников, гаражи, навесы и прочая инфраструктура. Ферма: вольеры оленями, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади», — говорится в объявлении. В марте ферму продавали за 240 млн рублей. Сейчас ее цена — 199,9 млн рублей. Имение находится в 120 километрах от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».