Ферма в Бисерти (Свердловская область), которую изначально выставили на продажу за 240 млн рублей, теперь продается за 200 млн. На территории хозяйства есть как жилые дома, так и вольеры с оленями, баранами и другими животными. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».
«Продается уникальное хозяйство с общей территорией 209,5 га. Все в собственности: усадьба, коттедж на четыре спальни, коттедж на пять спален с кафе и игровой комнатой, 10 гостевых домиков, баня-бассейн, дома для проживания работников, гаражи, навесы и прочая инфраструктура. Ферма: вольеры оленями, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади», — говорится в объявлении.
В марте ферму продавали за 240 млн рублей. Сейчас ее цена — 199,9 млн рублей. Имение находится в 120 километрах от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».
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