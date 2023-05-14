В Магнитогорске сын изнасиловал мать

Мужчину отправили в ИВС
В Магнитогорске 27-летний мужчина изнасиловал собственную мать. Об этом 15 мая URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина изнасиловал мать в ее квартире. В настоящее время он находится в следственном изоляторе временного содержания (ИВС)», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в момент изнасилования мужчина находился под административным надзором. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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