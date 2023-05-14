В Магнитогорске сын изнасиловал мать

Мужчину отправили в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске 27-летний мужчина изнасиловал собственную мать. Об этом 15 мая URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина изнасиловал мать в ее квартире. В настоящее время он находится в следственном изоляторе временного содержания (ИВС)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в момент изнасилования мужчина находился под административным надзором. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.