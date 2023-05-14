14 мая 2023

В Магнитогорске сын изнасиловал мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, преступник, кпз, обезьянник, ивс, задержание
Мужчину отправили в ИВС Фото:

В Магнитогорске 27-летний мужчина изнасиловал собственную мать. Об этом 15 мая URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина изнасиловал мать в ее квартире. В настоящее время он находится в следственном изоляторе временного содержания (ИВС)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в момент изнасилования мужчина находился под административным надзором. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Магнитогорске 27-летний мужчина изнасиловал собственную мать. Об этом 15 мая URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина изнасиловал мать в ее квартире. В настоящее время он находится в следственном изоляторе временного содержания (ИВС)», — рассказал источник. По данным URA.RU, в момент изнасилования мужчина находился под административным надзором. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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