Детям сгоревшей Сосьвы отправили из-за границы орехи и сухофрукты. Фото

Узбекская диаспора и власти Ферганской области привезли гуманитарную помощь свердловским погорельцам
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, орехи, фундук
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Пожары в Свердловской области

Узбекская диаспора Свердловской области и власти Ферганской области (Узбекистан) собрали гуманитарную помощь погорельцам Сосьвы. В сгоревший поселок привезли строительные инструменты, одежду и сухофрукты с орехами, рассказал URA.RU генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

«Наша диаспора обратилась к соотечественникам, и вместе мы собрали необходимую помощь. Это строительные инструменты — бензопилы, отвертки, молотки, топоры и прочее, а также личные вещи», — пояснил Хатамов.

Также помощь пришла из самого Узбекистана. Так, глава Ферганской области Хайрулло Бозаров отправил детям сгоревшего поселка лакомства — кишмиш, чернослив, миндаль и другие орехи и сухофрукты. В понедельник, 15 мая, гуманитарку доставили в Сосьву.

Масштабный пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Погибли два человека, сгорело около 120 домов. Причиной стало сжигание опилок на местной пилораме.

В Сосьву представители узбекской диаспоры привезли подушки, одеяла, одежду и посуду.
В Сосьву представители узбекской диаспоры привезли подушки, одеяла, одежду и посуду.
Фото:
Среди собранных вещей есть одежда из узбекского хлопка
Среди собранных вещей есть одежда из узбекского хлопка
Фото:
Власти Ферганской области отправили сосьвинским детям орехи и сухофрукты
Власти Ферганской области отправили сосьвинским детям орехи и сухофрукты
Фото:
Строительные инструменты сейчас необходимы погорельцам
Строительные инструменты сейчас необходимы погорельцам
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Узбекская диаспора Свердловской области и власти Ферганской области (Узбекистан) собрали гуманитарную помощь погорельцам Сосьвы. В сгоревший поселок привезли строительные инструменты, одежду и сухофрукты с орехами, рассказал URA.RU генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. «Наша диаспора обратилась к соотечественникам, и вместе мы собрали необходимую помощь. Это строительные инструменты — бензопилы, отвертки, молотки, топоры и прочее, а также личные вещи», — пояснил Хатамов. Также помощь пришла из самого Узбекистана. Так, глава Ферганской области Хайрулло Бозаров отправил детям сгоревшего поселка лакомства — кишмиш, чернослив, миндаль и другие орехи и сухофрукты. В понедельник, 15 мая, гуманитарку доставили в Сосьву. Масштабный пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Погибли два человека, сгорело около 120 домов. Причиной стало сжигание опилок на местной пилораме.
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