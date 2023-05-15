Детям сгоревшей Сосьвы отправили из-за границы орехи и сухофрукты. Фото

Узбекская диаспора и власти Ферганской области привезли гуманитарную помощь свердловским погорельцам

15 мая 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сладости из Ферганы получат прежде всего дети Сосьвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Узбекская диаспора Свердловской области и власти Ферганской области (Узбекистан) собрали гуманитарную помощь погорельцам Сосьвы. В сгоревший поселок привезли строительные инструменты, одежду и сухофрукты с орехами, рассказал URA.RU генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. «Наша диаспора обратилась к соотечественникам, и вместе мы собрали необходимую помощь. Это строительные инструменты — бензопилы, отвертки, молотки, топоры и прочее, а также личные вещи», — пояснил Хатамов. Также помощь пришла из самого Узбекистана. Так, глава Ферганской области Хайрулло Бозаров отправил детям сгоревшего поселка лакомства — кишмиш, чернослив, миндаль и другие орехи и сухофрукты. В понедельник, 15 мая, гуманитарку доставили в Сосьву. Масштабный пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Погибли два человека, сгорело около 120 домов. Причиной стало сжигание опилок на местной пилораме. В Сосьву представители узбекской диаспоры привезли подушки, одеяла, одежду и посуду. Фото: Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбург Среди собранных вещей есть одежда из узбекского хлопка Фото: Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбург Власти Ферганской области отправили сосьвинским детям орехи и сухофрукты Фото: Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбург Строительные инструменты сейчас необходимы погорельцам Фото: Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбург

Узбекская диаспора Свердловской области и власти Ферганской области (Узбекистан) собрали гуманитарную помощь погорельцам Сосьвы. В сгоревший поселок привезли строительные инструменты, одежду и сухофрукты с орехами, рассказал URA.RU генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. «Наша диаспора обратилась к соотечественникам, и вместе мы собрали необходимую помощь. Это строительные инструменты — бензопилы, отвертки, молотки, топоры и прочее, а также личные вещи», — пояснил Хатамов. Также помощь пришла из самого Узбекистана. Так, глава Ферганской области Хайрулло Бозаров отправил детям сгоревшего поселка лакомства — кишмиш, чернослив, миндаль и другие орехи и сухофрукты. В понедельник, 15 мая, гуманитарку доставили в Сосьву. Масштабный пожар в Сосьве произошел 25 апреля. Погибли два человека, сгорело около 120 домов. Причиной стало сжигание опилок на местной пилораме.