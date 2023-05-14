14 мая 2023

Челябинские молодожены начали приезжать в ЗАГС на мотоциклах

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба байкеров. Асбест. Свердловская область, мотоцикл, байк, байкеры, субкультура, свальба, свадьба байкеров
Челябинские молодожены стали чаще ездить в ЗАГС на мотоциклах Фото:

Молодожены Челябинской области стали чаще выбирать необычные виды транспорта для свадьбы, например — парные мотоциклы. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», также спросом пользуются ретро-автомобили и кабриолеты.

«Спрос на услугу трансфера весной в регионе вырос на 88%, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. И если для гостей заказывают автобусы, микроавтобусы или лимузины, то женихи и невесты для своего передвижения также выбирают ретро-автомобили, кабриолеты или даже парные мотоциклы», — отметили в «Авито».

Также на 266% год к году выросла востребованность арендованных помещений. При этом увеличение их предложения отстало от спроса в 2,7 раза. Возросла потребность в декораторах (плюс 77%), фотографах (плюс 83%) и ведущих (+102%). Одновременно предложение услуг тамады отстает: увеличение составило только 25%, что свидетельствует о дефиците специалистов.

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Молодожены Челябинской области стали чаще выбирать необычные виды транспорта для свадьбы, например — парные мотоциклы. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», также спросом пользуются ретро-автомобили и кабриолеты. «Спрос на услугу трансфера весной в регионе вырос на 88%, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. И если для гостей заказывают автобусы, микроавтобусы или лимузины, то женихи и невесты для своего передвижения также выбирают ретро-автомобили, кабриолеты или даже парные мотоциклы», — отметили в «Авито». Также на 266% год к году выросла востребованность арендованных помещений. При этом увеличение их предложения отстало от спроса в 2,7 раза. Возросла потребность в декораторах (плюс 77%), фотографах (плюс 83%) и ведущих (+102%). Одновременно предложение услуг тамады отстает: увеличение составило только 25%, что свидетельствует о дефиците специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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