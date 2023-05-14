Челябинка украла цепочку с шеи покойника на похоронах

Женщина украла цепочку стоимостью 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница украла золотую цепочку с шеи покойника во время похорон. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, деньги, вырученные с продажи украшения, женщина потратила на собственные нужды.

«Женщина воспользовалась моментом, когда рядом с умершим 42-летним магнитогорцем никого не оказалось, сняла с него ювелирное украшение и сдала в ломбард. Стоимость цепочки составила 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступница была обнаружена и задержана. Ею оказалась местная жительница 1978 года рождения, не имеющая постоянного места работы и ранее судимая. По факту кражи следственным управлением УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело.