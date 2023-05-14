14 мая 2023

Челябинка украла цепочку с шеи покойника на похоронах

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, смерть, захоронение, гроб, похороны
Женщина украла цепочку стоимостью 50 тысяч рублей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница украла золотую цепочку с шеи покойника во время похорон. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, деньги, вырученные с продажи украшения, женщина потратила на собственные нужды.

«Женщина воспользовалась моментом, когда рядом с умершим 42-летним магнитогорцем никого не оказалось, сняла с него ювелирное украшение и сдала в ломбард. Стоимость цепочки составила 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступница была обнаружена и задержана. Ею оказалась местная жительница 1978 года рождения, не имеющая постоянного места работы и ранее судимая. По факту кражи следственным управлением УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница украла золотую цепочку с шеи покойника во время похорон. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, деньги, вырученные с продажи украшения, женщина потратила на собственные нужды. «Женщина воспользовалась моментом, когда рядом с умершим 42-летним магнитогорцем никого не оказалось, сняла с него ювелирное украшение и сдала в ломбард. Стоимость цепочки составила 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступница была обнаружена и задержана. Ею оказалась местная жительница 1978 года рождения, не имеющая постоянного места работы и ранее судимая. По факту кражи следственным управлением УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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