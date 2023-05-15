Столтенберг заявил, что не будет оставаться на новый срок генсека НАТО

15 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не останется генсеком НАТО на второй срок на второй срок Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на второй срок главы Североатлантического альянса, если ему предложат. Такое заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене. «Мой единственный план — сложить свои полномочия в этой осенью», — сказал Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что уже будет на посту главы Североатлантического альянса дольше, чем предполагалось. Ранее стало известно о намерении Столтенберга покинуть пост генсека НАТО к осени 2023 года. Он также выражал уверенность в том, что альянс найдет достойного человека ему на замену, напоминает телеканал 360. По данным зарубежных СМИ, пост генсека НАТО может занять нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Царьград».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на второй срок главы Североатлантического альянса, если ему предложат. Такое заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене. «Мой единственный план — сложить свои полномочия в этой осенью», — сказал Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что уже будет на посту главы Североатлантического альянса дольше, чем предполагалось. Ранее стало известно о намерении Столтенберга покинуть пост генсека НАТО к осени 2023 года. Он также выражал уверенность в том, что альянс найдет достойного человека ему на замену, напоминает телеканал 360. По данным зарубежных СМИ, пост генсека НАТО может занять нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Царьград».