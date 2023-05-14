14 мая 2023

Министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Курган
В сгоревшем курганском микрорайоне расчищают завалы Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым приехал в сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В микрорайон Смолино, в котором 7 мая сгорели дома и постройки, прибыли Куренков и Шумков. На месте также находятся глава города Елена Ситникова и ее первый заместитель Павел Каргаполов. Ситникова рассказала министру, что в микрорайоне целыми остались десять домов и храм. Также она сообщила, как идет разбор завалов», — передает корреспондент агентства. Курганские погорельцы планируют пообщаться с министром, задать ему вопросы и рассказать, как им помогают власти

Семья жительницы микрорайона Татьяны Камневой потеряла в майском пожаре большой дом. Женщина надеется, что поселок восстановят. «Будем надеяться на чудо, Господа, наши власти, меценатов, волонтеров. Ждем помощи от федерации и президента. Другими способами здесь никак. Верю, что глава государства нас не бросит. Региону в одиночку с такой бедой не справиться», — делится переживаниями Камнева.

Ранее URA.RU сообщало, что министр вместе с губернатором побывали в сгоревшем селе Юлдус. Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.

Смолино. Курган
Министр Куренков выслушал жалобы курганских погорельцев
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Смолино. Курган
Мэр Кургана Елена Ситникова (в джинсовке) и первый замгубернатора Оксана Куташи (в бежевом плаще) приехали в Смолино
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Смолино. Курган
В микрорайоне техника разбирает завалы после крупного пожара
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Смолино. Курган
Специалисты помогают курганцам в восстановлении документов
Фото:
Смолино. Курган
Власти рассказали курганцам о мерах поддержки, на которые те могут расчитывать
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Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым приехал в сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В микрорайон Смолино, в котором 7 мая сгорели дома и постройки, прибыли Куренков и Шумков. На месте также находятся глава города Елена Ситникова и ее первый заместитель Павел Каргаполов. Ситникова рассказала министру, что в микрорайоне целыми остались десять домов и храм. Также она сообщила, как идет разбор завалов», — передает корреспондент агентства. Курганские погорельцы планируют пообщаться с министром, задать ему вопросы и рассказать, как им помогают власти Семья жительницы микрорайона Татьяны Камневой потеряла в майском пожаре большой дом. Женщина надеется, что поселок восстановят. «Будем надеяться на чудо, Господа, наши власти, меценатов, волонтеров. Ждем помощи от федерации и президента. Другими способами здесь никак. Верю, что глава государства нас не бросит. Региону в одиночку с такой бедой не справиться», — делится переживаниями Камнева. Ранее URA.RU сообщало, что министр вместе с губернатором побывали в сгоревшем селе Юлдус. Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.
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