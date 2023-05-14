Министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Фото, видео

15 мая 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В сгоревшем курганском микрорайоне расчищают завалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым приехал в сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В микрорайон Смолино, в котором 7 мая сгорели дома и постройки, прибыли Куренков и Шумков. На месте также находятся глава города Елена Ситникова и ее первый заместитель Павел Каргаполов. Ситникова рассказала министру, что в микрорайоне целыми остались десять домов и храм. Также она сообщила, как идет разбор завалов», — передает корреспондент агентства. Курганские погорельцы планируют пообщаться с министром, задать ему вопросы и рассказать, как им помогают власти Семья жительницы микрорайона Татьяны Камневой потеряла в майском пожаре большой дом. Женщина надеется, что поселок восстановят. «Будем надеяться на чудо, Господа, наши власти, меценатов, волонтеров. Ждем помощи от федерации и президента. Другими способами здесь никак. Верю, что глава государства нас не бросит. Региону в одиночку с такой бедой не справиться», — делится переживаниями Камнева. Ранее URA.RU сообщало, что министр вместе с губернатором побывали в сгоревшем селе Юлдус. Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы. Министр Куренков выслушал жалобы курганских погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова (в джинсовке) и первый замгубернатора Оксана Куташи (в бежевом плаще) приехали в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне техника разбирает завалы после крупного пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты помогают курганцам в восстановлении документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти рассказали курганцам о мерах поддержки, на которые те могут расчитывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым приехал в сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В микрорайон Смолино, в котором 7 мая сгорели дома и постройки, прибыли Куренков и Шумков. На месте также находятся глава города Елена Ситникова и ее первый заместитель Павел Каргаполов. Ситникова рассказала министру, что в микрорайоне целыми остались десять домов и храм. Также она сообщила, как идет разбор завалов», — передает корреспондент агентства. Курганские погорельцы планируют пообщаться с министром, задать ему вопросы и рассказать, как им помогают власти Семья жительницы микрорайона Татьяны Камневой потеряла в майском пожаре большой дом. Женщина надеется, что поселок восстановят. «Будем надеяться на чудо, Господа, наши власти, меценатов, волонтеров. Ждем помощи от федерации и президента. Другими способами здесь никак. Верю, что глава государства нас не бросит. Региону в одиночку с такой бедой не справиться», — делится переживаниями Камнева. Ранее URA.RU сообщало, что министр вместе с губернатором побывали в сгоревшем селе Юлдус. Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.